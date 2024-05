Trevignano, le chat tra Gisella e l’ex frate Scozzaro/ Messaggi della Madonna “corretti” e inviati in pdf…

Una nuova valanga di ombre si abbatte intorno alla vicenda delle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano alla sedicente veggente Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla. Secondo quanto riportato da Mattino 4, alcune chat incastrerebbero la donna e l’ex frate Giulio Maria Scozzaro, al secolo Giambattista, sospeso in via definitiva dall’ordine dei Frati Francescani dell’Immacolata e arrestato nei mesi scorsi, poi sottoposto ai domiciliari, per presunti maltrattamenti ai danni di moglie e figli del suo principale seguace.

La questione riguarda i presunti messaggi mariani che Cardia sostiene di ricevere ogni mese, e appare scottante perché gli stessi sarebbero stati inviati all’ex religioso per essere “corretti” prima della divulgazione ai fedeli. Uno scenario che alimenta i sospetti intorno alla storia e che sarebbe documentato dai contenuti scoperti, alcuni dei quali mostrati durante la trasmissione di Rete 4 poche ore fa.

I messaggi della Madonna “corretti” dall’ex frate prima della divulgazione ai fedeli

La dimissione di Scozzaro, indicato da alcuni come “padre spirituale“ di Gisella Cardia nel pieno della bufera sui fatti di Trevignano, dai Frati Francescani dell’Immacolata risale al 2007. Lo stesso ordine, dopo averlo confermato in una nota, ha auspicato un pronto intervento dell’autorità ecclesiastica sulla contiguità dell’ex religioso con la sedicente veggente e ha sottolineato la piena solidarietà con le presunte vittime. Scozzaro aveva tentato una riammissione nel 2015 ma la sua istanza sarebbe stata rigettata, e nel comunicato stampa dei Frati si legge quanto segue: “Indossa finora un abito religioso personalizzato e difforme, nel colore e nella foggia, da quello ufficiale dell’Istituto con il quale non c’è più nessun legame canonico e morale“.

Ma cosa si sarebbero detti, via chat, lui e Gisella? La donna gli avrebbe trasmesso i contenuti dei presunti messaggi della Madonna di Trevignano prima di renderli noti ai fedeli – e quindi dopo averli preparati “a tavolino” – per farsi correggere la punteggiatura. Alla sua richiesta, Scozzaro avrebbe risposto così: “Lo copio in un file e lo sistemo, saranno tutti pronti per quando vorrà la Madonna“. Un’operazione che l’ex frate avrebbe garantito prima degli appuntamenti di Gisella con i fedeli sulla cosiddetta “collina delle apparizioni”, dove avrebbe dovuto diffondere la parola della Vergine sostenuta dall’immancabile marito Gianni Scardia.











