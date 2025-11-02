A Treviso un 30enne ha lasciato il marito e i figli per seguire la carriera di influencer: lui non ci sta e la porta da un avvocato divorzista

È una storia che oscilla tra il tragico e l’ironico – tutto condito dalla difficoltà di comprenderla – quella che raccontano le cronache di Treviso con una donna 30enne che ha scelto (quasi) di punto in bianco di allontanarsi dal marito e dai due figli per inseguire la vita e la carriera da influencer: una decisione che ovviamente non è piaciuta all’uomo con il quale stava costruendo una vita, tanto che ha deciso di portare il caso davanti a un avvocato divorzista e – forse – anche al tribunale trevigiano.

Partendo dal principio, è bene dire che della vicenda di Treviso conosciamo pochi dettagli: dalle ricostruzioni dei giornali locali, infatti, la coppia fino a poco tempo fa viveva come qualsiasi altra coppia, entrambi con un lavoro abbastanza stabile, una casa condivisa, due bambini piccoli e una normalità intervallata solamente dalla passione della 30enne per i social che l’ha portata a intraprendere una piccola “carriera” da influencer.

Treviso, chiede al marito di occuparsi dei figli perché vuole diventare influencer: lui la porta da un avvocato divorzista

Tra un tutorial di trucco e una passerella (digitale) dei nuovi vestiti acquistati, col tempo, la donna di Treviso è riuscita a ritagliarsi un cospicuo seguito sui social toccando la soglia – certamente non ancora al livello dei “mostri” del settore come Chiara Ferragni – dei 50mila follower: arrivata la prima proposta di collaborazione da parte di un brand di cosmetici, la donna ha così deciso di rivoluzionare completamente la sua vita.

Inizialmente sembra che la donna di Treviso abbia chiesto al marito di occuparsi lui dei figli – non è chiaro se in via esclusiva o solo per un tempo maggiore rispetto a lei – perché la vita da mamma “mi sta stretta” e sarebbe in quel momento che il marito ha deciso di chiuderle (figurativamente) la porta in faccia portando il caso sulla scrivania dell’avvocata Antonella Tocchetto che ne ha parlato con alcuni giornali trevigiani.

Attualmente la coppia sta cercando una via “diplomatica” per chiudere formalmente il matrimonio e spartirsi l’affidamento dei beni e – soprattutto – dei figli, ma sembra che la trattativa proceda piuttosto a rilento: in assenza di un accordo il caso passerà nella competenza del tribunale di Treviso e la decisione ultime sugli “affari” della coppia spetterà al giudice.