Treviso, cade da sedia: in coma bimbo di 9 anni/ Si temono dei danni neurologici

E’ in condizioni gravi un bambino di 9 anni della provincia di Treviso, che ieri pomeriggio ha battuto violentemente la testa cadendo dalla sedia. Il piccolo, come scrive Il Gazzettino nella sua edizione online, si trova ricoverato presso l’ospedale locale Ca’ Foncello, in terapia intensiva nel reparto di Neurochirurgia. I medici parlano di trauma cranico commotivo, ma soprattutto, di un problema neurologico, ed è logico pensare gli attimi di terrore che stanno vivendo i genitori, nonché i famigliari del ragazzino. Il tutto, come anticipato sopra, a causa di un banale incidente domestico: il bambino si trovava al piano di sopra della sua abitazione in via Kennedy, a Marcon, mentre i genitori erano a piano terra. Non si sa bene cosa stesse facendo, fatto sta che ad un certo punto è scivolato dalla sedia, sbattendo violentemente a terra.

TREVISO, BIMBO DI 9 ANNI CADE DALLA SEDIA: LA RICOSTRUZIONE

Sentendo il forte colpo, madre e padre sono saliti di corsa a vedere cosa fosse successo, ed hanno trovato riversato a terra il figlio, non cosciente ma senza grandi perdite di sangue. Vedendo che il bambino non si riprendeva, hanno immediatamente chiamato gli uomini del 118, che sono intervenuti intubando il piccolo paziente, e caricandolo poi sull’elisoccorso, destinazione, ospedale di Treviso. Il bambino non ha più ripreso conoscenza da quando soccorso, e resta il presunto e significativo problema neurologico, che potrebbe aver danneggiato il cervello dello stesso, anche se al momento è ancora presto per arrivare a conclusioni concrete. I carabinieri hanno deciso di non aprire alcuna indagine, in quanto l’incidente è avvenuto fra le mura di casa ed è stato appurato che si è trattato di una caduta accidentale, che il piccolo ha fatto tutto da solo senza alcun aiuto esterno. E’ atteso un bollettino medico nelle prossime ore da cui si capirà se il bimbo si sta piano-piano riprendendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA