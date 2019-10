Treviso, incidente in scooter: morto 35enne/ Mezzo fuori strada, lesioni choc

Ancora un drammatico incidente stradale, quello avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Bessica di Loria, provincia di Treviso, nei pressi della rotatoria all’incrocio tra via Bassanese e via Pergolesi. Il sinistro, andato in scena intorno a mezzanotte e 50 minuti, come riferisce VicenzaToday ha purtroppo avuto una vittima. Si tratta di un giovane uomo di 35 anni, Redian Abllanica, cittadino albanese residente a Rossano Veneto (Vicenza), il quale si trovava a bordo del suo scooter Yamaha Majestic 400 quando ha perso il controllo finendo fuori strada e perdendo la vita. A quanto pare si tratterebbe di un incidente autonomo. Secondo le prime informazioni, il 35enne dopo essere uscito di strada avrebbe finito la sua corsa nell’aiuola centrale della rotatoria dopo aver colpito il marciapiede. Secondo i sanitari intervenuti sul posto l’uomo sarebbe morto sul colpo.

INCIDENTE IN SCOOTER: UN MORTO

A tentare di soccorrere il 35enne coinvolto nell’incidente in scooter la scorsa notte, sono stati gli infermieri ed i medici del Suem 118 che non hanno potuto fare altro se non constatarne e dichiararne il decesso. L’allarme era stato dato da alcuni automobilisti di passaggio che avrebbero assistito all’incidente. Gli agenti della polizia stradale di Treviso si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso e proprio loro avrebbero al momento escluso il coinvolgimento di altri mezzi oltre allo scooter. Probabilmente l’uomo stava affrontando la rotatoria ad elevata velocità quando non è riuscito a dominare il mezzo a due ruote perdendo il controllo ed uscendo tragicamente fuori strada. Le lesioni provocate dallo schianto sarebbero state così gravi da decretarne il decesso. La vittima stava facendo ritorno a casa dalla moglie con la quale viveva a Rossano in via Cavalier Italico Girardi.

