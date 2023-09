Trevor Horn, che fine hanno fatto i The Buggles?/ Il successo con “Video Killed The Radio Star”

Trevorn Horn e il successo coi The Buggles, il gruppo di Video Killed the Radio Star

C’è anche Trevor Charles Horn ad Arena Suzuki. Il cantante, bassista, tastierista e produttore discografico, ha scritto un capitolo importante della musica grazie alla sua eclettica carriera che spazia dal jazz al pop, dall’orchestra agli studi di registrazione. I primi passi di Trevor Horn sono con il gruppo Buggles, di cui è co-fondatore insieme a Geoff Downes. Un duo vincente che ha portato alla creazione del famoso singolo “Video Killed the Radio Star” e dell’album “The Age of Plastic”, che hanno catapultato i due artisti alla ribalta.

Nel 1979, Trevor Horn e Geoff Downes si uniscono alla band Yes, con Horn che assume il ruolo di cantante, mentre Downes quello di tastierista. Da qui la nascita dell’album “Drama”, quindi l’uscita di Horn dal gruppo alla fine del 1980. L’artista, ad ogni modo, continua poi a lavorare con gli Yes come produttore per vari album successivi.

Trevorn Horn e le collaborazioni con Robbie Williams e Renato Zero

Dopo la sua esperienza con gli Yes, Trevor Horn si è dedicato esclusivamente alla produzione musicale, diventando uno dei produttori più influenti del settore. Ha lavorato con una vasta gamma di artisti, tra cui Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, Seal, Paul McCartney, Rod Stewart e Lisa Stansfield. Nel 1983, Horn è stato co-fondatore dell’etichetta discografica ZTT Records. Nel 1996, ha ricevuto un premio Grammy per il suo lavoro sull’album di Seal. Ha anche collaborato con i Pet Shop Boys su diversi progetti musicali.

Tra le collaborazioni più prestigiose va menzionata anche quella con Robbie Williams nel 2009, con la produzione del nuovo album intitolato Reality Killed the Video Star. Nel 2013 lavora agli arrangiamenti di 4 canzoni di Renato Zero (Chiedi di me, Una canzone da cantare avrai, Tutto inizia sempre da un sì e Vola alto), mentre nel 2015 cura il nuovo album degli Spandau Ballet con brani inediti che uscirà dopo il Tour Europeo del gruppo curato da Trevor Horn.











