Trezeguet ubriaco alla guida: patente ritirata/ Insulta poliziotti e viene denunciato

David Trezeguet fermato per essere stato trovato ubriaco al volante a Torino. L’ex calciatore francese è stato multato e denunciato dalla polizia, che ha rilevato un tasso alcolico superiore al consentito. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, per Trezeguet è scattato il ritiro della patente. La vicenda risale a ieri sera, ma è stata resa nota nelle ultime ore. L’ex attaccante della Juventus e della nazionale francese, oggi Brand Ambassador del club bianconero, era alla guida della sua Jeep quando è stato fermato in via Po da una pattuglia della squadra volanti. Secondo quanto ricostruito dal Corriere di Torino, Trezeguet ha discusso a lungo con gli agenti. Inizialmente si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Solo dopo un’ora ha accettato di sottoporsi alla prova dell’etilometro, eseguita peraltro più volte proprio per avere la certezza dell’esito. Problemi in vista dunque per Trezeguet.

TREZEGUET UBRIACO ALLA GUIDA: INSULTA POLIZIOTTI E VIENE DENUNCIATO

Denuncia per guida in stato di ebbrezza per David Trezeguet. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il francese stava tornando in compagnia dell’amico ed ex compagno di squadra nella Juventus Mauro German Camoranesi da una degustazione di vino. Si era recato infatti a Monforte d’Alba, località delle Langhe piemontesi. Gli amministratori comunali avevano ospitati infatti i due ex calciatori bianconeri per cena, offrendo loro varie bottiglie di vino rosso. Quando è stato fermato alla guida del suo Suv, Trezeguet aveva un asso alcolico superiore ai limiti consentiti dalla legge (valori tra 1,5 e 1,7). Il 41enne sarebbe apparso subito alticcio, ma è stato possibile per gli agenti effettuare il controllo addirittura un’ora dopo il fermo. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, avrebbe anche insultato i poliziotti con frasi molto accese dicendo che non aveva intenzione di sottoporsi ai controlli. Il test del “palloncino” ha dato poi per tre volte risultati superiori alla norma, quindi è stata subito ritirata la patente di guida.

