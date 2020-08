Tribunale riconosce 2 mamme per un bambino/ Cagliari, non sono coppia ma solo amiche

Due mamme per un bambino, ma in questo caso si tratta di due amiche: nel salotto tv di “La Vita in Diretta – Estate”, Andrea Delogu ha parlato oggi pomeriggio della vicenda che arriva da Cagliari e che sta facendo discutere dal momento che le due donne, una di origini senegalesi e l’altra italiana, non sono di fatto una coppia ma solamente amiche di vecchia data. Un Tribunale ha dato di fatto loro ragione sottolineando il “preminente interesse del minore” e a parlarne in studio c’erano mamma Adji e la signora Loredana che ha parlato in particolare del momento in cui aveva visto il bambino, nato nel 2007, e dell’episodio in cui questi per la prima volta l’aveva chiamata “mamma”. “Di lei mi sono fidata, l’ho conosciuta e ora sono contenta: siamo una famiglia” ha spiegato alla Delogu la mamma naturale del bambino, raccontando pure alcuni momenti della loro quotidianità. “Io l’ho fatto solo nascere, ma è lei che l’ha cresciuto” ha poi aggiunto, facendo riferimento all’amica Loredana e poi emozionandosi quando viene mandato in onda un servizio su un tema realizzato dal figlio che si dice felice di avere due mamme.

ADJI E LOREDANA, DUE MAMME PER UN BAMBINO: SONO SOLO AMICHE MA…

La tenera vicenda ha radici lontane e la sentenza del Tribunale competente (che in Appello ha ribaltato quella di primo grado che negava la richiesta dato che le due donne non sono una coppia), come è stato spiegato dalle dirette interessate e dall’avvocatessa che le ha seguite, è solo il punto di arrivo di un lungo percorso cominciato nel 2007. La donna senegalese che viveva nell’hinterland cagliaritano si trovava in una situazione famigliare complessa e per questo decise di rivolgersi alla sua amica Loredana, oggi 50enne, che accolse la richiesta di ospitare il piccolo in casa sua, consentendo così alla mamma biologica di dedicarsi al suo lavoro di badante oltre che di poter saltuariamente tornare in Senegal dal resto della sua prole. In Appello dunque è stato stabilito che entrambe possono essere considerate mamme del bambino anche se non sono una “coppia” in senso stretto, considerando che la donna senegalese da sola non sarebbe riuscita a crescere il piccolo e che negli anni il rapporto del bimbo con la sua Loredana è diventato oramai solido.



