Tridico “150mila in attesa Cig”/ N.1 Inps da Conte: nuovi ritardi cassa su giugno

Per discutere di cassa integrazione e di tutti gli altri dossier in mano all’Inps prima di possibili nuovi interventi del Governo per rifinanziare gli ammortizzatori sociali, il Presidente Pasquale Tridico è stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi dal Premier Giuseppe Conte. Come riporta l’Adnkronos, sul tavolo i tanti dossier legati a doppio filo con i provvedimenti varati dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ma più di tutti il ritardo ancora non completato appieno nel pagamento delle Cig agli italiani che già hanno fatto richiesta. Ebbene, uscendo dall’incontro il Presidente dell’istituto ha fatto sapere in una nota che fino ad oggi l’Inps ha pagato 5,8 milioni di prestazioni di cassa integrazione per circa 2,9 milioni di lavoratori. Nel controllo effettuato sui calcoli della scorsa settimana, restano ancora fuori dal percepimento dell’assegno dovuto 150mila beneficiari: «130mila di questi – si difende Tridico – sono domande di giugno». Il discorso è il medesimo fatto domenica scorsa nell’intervista a “In mezz’ora in più” dove aveva anche aggiunto «Le aziende possono anticipare’ la cassa integrazione ed è la regola sempre molto rispettata in passato, non è una novità. Anticipare la cassa integrazione è una regola, poi l’Inps paga».

CDX CONTRO IL CAPO DELL’INPS

Fino a oggi – rileva ancora Tridico – «sono 11 milioni le persone pagate, tra bonus e casse integrazione, per 15 miliardi di euro. Il governo ha deciso di coprire tutti quelli regolari ed è stato scoperto che conviene ai cittadini essere presenti negli archivi dell’Inps, e conosciuti dal fisco»: questo però non basta per essere al riparo delle polemiche e forse anche di questo oggi si è parlato nel tavolo con il Presidente del Consiglio. Ieri in Senato era stato il parlamentare di Forza Italia Maurizio Gasparri ad evidenziare il lavoro a suo dire «fallimentare» della nuova dirigenza Inps nel pieno dell’emergenza Covid-19: «Più di un milione di persone non hanno ancora visto un euro di cassa integrazione. E pensare che l’Inps aveva assicurato che al 12 giugno sarebbero stati pagati tutti. Tridico e la Catalfo a casa subito – tuona il senatore azzurro – Bugiardi, hanno mentito e hanno derubato i lavoratori che non hanno preso un euro».

Intervenendo poi ad Agorà lunedì scorso dopo le prime “giustificazioni” di Tridico in tv, era stato anche l’ex deputato FdI Guido Crosetto a presentare l’aspra critica al “sistema Inps”: «non sono così stupido da pensare che sia colpa di Tridico di tutto quanto detto e fatto dall’Inps, è l’ultimo arrivato. Ma almeno stia zitto e non accampi scuse scaricando la colpa su imprese e lavoratori “furbetti”: c’è gente qui che ancora non ha ricevuto i soldi per mangiare!».



