Trieste, sparatoria davanti Questura: agenti feriti/ Ultime notizie: panico in strada

Sparatoria a Trieste questo pomeriggio davanti alla Questura. Secondo le prime informazioni circolate, un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, avrebbe esploso dei colpi di pistola contro due poliziotti che si trovavano all’interno di una Volante. Pare che l’uomo non fosse solo, ma in compagnia del fratello, che è rimasto ferito nella sparatoria. I due agenti feriti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, verserebbero in gravi condizioni. Al momento non sono chiari né la dinamica dell’aggressione né il movente che ha portato l’uomo a sparare contro i due agenti. Ora la zona attorno alla Questura è isolata con un cordone di sicurezza. Ci sono stati momenti di panico tra i passanti, in fuga dopo aver udito i colpi di pistola. Presenti sul posto due ambulanze e la Polizia scientifica. La strada del Teatro Romano è stata subito chiusa e messa in sicurezza, inoltre la polizia ha transennato l’area dopo la sparatoria.

TRIESTE, SPARATORIA DAVANTI QUESTURA: AGENTI FERITI

Si parla di numerosi colpi di pistola davanti alla Questura di Trieste. Secondo Il Gazzettino, l’uomo sarebbe uscito dalla Questura sparando un colpo in aria, poi sarebbe stato accerchiato dagli agenti. Ma al momento la dinamica è poco chiara, del resto le informazioni al momento sono frammentarie. La sparatoria, spiega Repubblica, è avvenuta nella zona tra la via del Teatro Romano e via Bandena, nel centro del capoluogo giuliano. Secondo quanto riportato dal Piccolo, ci sarebbero testimoni che parlano di numerosi colpi di arma da fuoco che hanno seminato il panico tra la gente che era in strada. «Momenti di panico, gente che scappava», ha spiegato infatti Alberto Matano de “La Vita in Diretta” nel dare la notizia ai telespettatori. Quel che al momento sembra certo è che i due poliziotti sono in gravissime condizioni. Si attendono dunque aggiornamenti su una vicenda dai contorni ancora poco chiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA