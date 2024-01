Trieste, trovato cadavere senza testa forse di una donna/ Corpo ridotto ad uno scheletro: chi è?

Giallo ad Aurisina, in provincia di Trieste, dove è stato rinvenuto un cadavere, probabilmente di una donna, senza testa. Il macabro rinvenimento, come riferisce il sito di SkyTg24, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 gennaio 2024, nei pressi del cimitero locale, in una zona boschiva del Carso triestino. Secondo quanto emerso dopo le prime indiscrezioni, il corpo sarebbe irriconoscibile in quanto ridotto ormai ad uno scheletro, a testimonianza di quanto lo stesso cadavere si trovasse in quel luogo da diverso tempo.

Roma, 14enne ucciso a colpi di pistola alla fermata della metro/ Forse una lite fra due gang rivali

La testa è stata rinvenuta solo dopo la scoperta del resto del corpo, segnala ancora SkyTg24.it, e a trovarla sarebbe stato un runner che passava di lì: si trovava a pochi metri di distanza dal corpo. Pare inoltre che il cadavere sia stato in parte smembrato anche se non è da escludere che si tratti di una condizione post mortem, giunta dopo la morte, causata dalla presenza dei numerosi animali selvatici presenti in zona, che si sarebbero appunto avventati sul corpo senza vita, non facendosi sfuggire il macabro “bottino”. Ovviamente sul caso è stata aperta una indagine da parte dei carabinieri della compagnia locale, ma per il momento si brancola nel buio.

Omicidio Alessandra Matteuzzi, Procura chiede ergastolo per Giovanni Padovani/ “Annientata prima che uccisa”

TRIESTE, TROVATO CADAVERE SENZA TESTA FORSE DI UNA DONNA: FORSE UNA DONNA SPARITA AD OTTOBRE

Dai pochi elementi emersi sembra che il cadavere rinvenuto ad Aurisina-Trieste potrebbe essere di sesso femminile, come detto sopra, e non è da escludere che si tratti di una donna che è scomparsa da mesi nella stessa località del triestino. Il prossimo step sarà quello di eseguire il test del Dna sui numerosi resti rinvenuti, oltre a degli esami anatomopalogici, di modo da poter risalire all’identità della persona e cercare di capire quindi cosa sia successo.

Una prima idea, secondo gli inquirenti, è che il corpo senza vita appartenga alla 66enne Cinzia Pecikar, che era sparita improvvisamente lo scorso 18 ottobre, facendo perdere ogni traccia di se. I famigliari della donna avevano fatto una denuncia di scomparsa dopo che la stessa era sparita senza lasciare alcuna traccia di se.

Omicidio Fausto e Iaio, Sala chiede la riapertura delle indagini/ I due giovani uccisi nel 1978

© RIPRODUZIONE RISERVATA