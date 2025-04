TrigNO a rischio eliminazione ad Amici 24 Serale 2025: web si divide

Sta andando in onda la 3a puntata di Amici 24 Serale 2025 e la prima manche ha visto sfidarsi da una parte gli allievi di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e dall’altra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, alla fine delle tre sfide la squadra perdente è quella formata dai Petti-Letti e dunque al ballottaggio vanno tutti i loro tre allievi: il primo a salvarsi è Nicolò, seguito da Antonia e dunque a rischio eliminazione va TrigNo.

TrigNo a rischio eliminazione ad Amici 24 ha generato commenti contrastanti. Da una parte c’è chi non condivide per nulla tale scelta e dall’altra chi invece ritiene che era l’unico risultato possibile. “Pensa come sta TrigNO dopo aver fatto l’esibizione più condivisa e vista di questo Serale, che finisce al ballottaggio e rischia di uscire contro uno che al Serale ha fatto solo brutte figure” “TrigNo non può uscire, non deve uscire non esiste proprio, ha fatto una performance perfetta” “È partito da zero ed è migliorato di puntata in puntata, è questo lo scopo di una scuola.” Sono solo alcuni dei tweet su X a sua favore.

Pochi a dire la verità sono i commenti sui social contro TrigNO a rischio eliminazione ad Amici 24: “Preferisco Nicolò a TrigNO ha la canzone migliore e che ha molto più senso.” “Rispetto a tutti gli altri è sotto di dieci spanne. Non c’è proprio confronto, per meritocrazia lui e Luk3 devono essere i prossimi eliminati. Fuori di qui dureranno tre o quattro mesi ma poi scompariranno.” In molti inoltre sottolineano come a stare più male è la ballerina Chiara con quale è nata una simpatia nella scuola.