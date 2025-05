Trigno a Verissimo: “Ho lavorato tanto per essere qua”

Tra i finalisti di Amici 24 questa sera su Canale Cinque troveremo anche Trigno. Il cantante ha preso la parola nel programma di Canale Cinque di Silvia Toffanin a poche ore dalla grande sfida: “Sono competitivo, so quanto ho lavorato per essere qua, so quante notti studio e mi metto nel letto a pensare quanto ho sognato prima di arrivare fino a qua, non me lo sarei mai aspettato onestamente. Rivedere tutto il mio percorso qua dentro, la mia parte impulsiva si riversa verso di me, non mi sento tanto razionale, mi piace la follia delle cose e non ho mai voluto togliere la mia spontaneità”.

Silvia Toffanin ha dato la possibilità a Trigno e agli altri ragazzi di ripercorrere le tappe del grande cammino ad Amici 24: “Rivedere tutto quello che abbiamo vissuto è un’emozione, rivedo la sintesi di tutti gli sforzi che ho fatto con i miei compagni in questi mesi, la gente vede solo quel minuto e mezzo al serale e le esibizioni che capitano, ma dietro c’è tanto lavoro, tanto sforzo, tanta passione e amore per quello che facciamo, dietro c’è una settimana di lavoro e professionisti che ballano, sarà il periodo più bello e soddisfacente della mia vita, lo ricorderò con il sorriso”.

Trigno e gli altri: chi vincerà Amici 24?

Arriva il momento del gran finale nel programma di Canale Cinque Amici 24, per Maria De Filippi è tempo di incoronare il vincitore del talent. Una sfida a cinque che vedrà contrapposti come da tradizione ballerini e cantanti.

Nel corso della stagione e come di consueto i giudici di Amici 2025 sono stati Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Ma la vittoria ad Amici 24 sarà interamente nelle mani dei telespettatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite televoto attivo per tutta la diretta. Per votare, basterà inviare un SMS ai numeri 477.000.0 o 477.000.1 con il nome del proprio finalista preferito.

