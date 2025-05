Trigno è stato ospite a Verissimo dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il cantante ha preso la parola nel format di Mediaset condotto da Silvia Toffanin. “Non ci speravo più di tanto, è stata una mega vittoria già arrivare in finale, me la sono vissuta molto bene. La prima esibizione mi ha sbloccato e l’ho vissuta in tranquillità. Ho vissuto emozioni di ogni genere, io amo le regole anche se non so tanto rispettarle, ho vissuto quattro anni da solo e dunque ristabilire degli orari con altra gente non è stato facile, sono tornato anche il Pietro di Asti grazie ad Amici. La passione per la musica me l’hanno regalata i miei, a casa avevo un pianoforte. Giocavo anche a calcio, ma poi il mio corpo mi ha detto di fermarmi dopo essermi fatto male due volte al ginocchio”.

Lisa Giovagnoli, moglie Adriano Pappalardo/ Il cantante: "è sempre riuscita a farmi rialzare"

Silvia Toffanin ha poi fatto una sorpresa a Trigno, facendo entrare in studio la fidanzata Chiara Bacci, che ha colto l’occasione per parlare della sua relazione sbocciata nella Casetta: “Dobbiamo conoscersi e scoprirci tanto, tutto questo per ampliare ancora di più il nostro rapporto.

Trigno e l’amore con Chiara ad Amici

Nel corso di una recente intervista concessa, Trigno si è espresso sull’amore con Chiara, ammettendo come al momento non sarà possibile andare a convivere, in quanto la ragazza ha ricevuto della chiamate dall’estero:

Luciano Mattia Cannito, ex Rossella Brescia/ La ballerina: "dopo 20 anni non era più felice con me"

“La convivenza? Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero. C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista, sarebbe la cosa più semplice per noi, ma non è il momento giusto. Anche Maria le ha consigliato di partire. E io sono felice per lei. Ha vinto una borsa di studio a New York. E poi c’è anche la Cina. Non so quanto ci vedremo, ma sono davvero contento per le