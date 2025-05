Ballottaggio semifinale Amici 24: chi è stato eliminato?

Ci saranno eliminati nella semifinale di Amici 24 e, se si, chi sarà? Le anticipazioni della puntata in onda oggi 10 maggio hanno decretato i nomi dei primi finalisti e quelli degli allievi che rischiano l’eliminazione ad un passo dalla finalissima. Le emozioni sono state tante, così come le sfide tra gli allievi che hanno regalato l’accesso alla finalissima ai tre ballerini ancora in gara. Sicuri di potersi giocare la vittoria durante la finale di Amici 24, infatti, sono Alessia e Daniele della squadra di Alessandra Celentano e Francesco, allievo di Emanuel Lo. Tre ballerini che hanno avuto la meglio sui tre cantanti semifinalisti.

Al ballottaggio finale per l’eliminazione sono così finiti Antonia, Trigno e Nicolò. A decidere l’eliminato o gli eliminati sarà, come sempre, la giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario che sceglieranno i finalisti in base al numero deciso dalla produzione. A tal proposito potrebbe esserci un colpo di scena.

Semifinale Amici 24: nessun eliminato per la finale?

Quanti posti ci sono per la finale di Amici 24 che andrà in onda domenica 18 maggio 2025? Il numero non è stato ancora svelato ma potrebbe essere 4, 5 o addirittura 6. Secondo un’indiscrezione riportata da Lollo Magazine, infatti, potrebbe non esserci nessun eliminato nella semifinale di Amici 24 dando così il via ad una finale a sei come non accadeva da diverso tempo. “Colpo di scena ad Amici24: oggi, durante la registrazione della semifinale, è emerso un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola per la corsa verso la finalissima. Secondo quanto raccolto in esclusiva i tre talenti finiti a rischio sarebbero Nicolò, TrigNo e Antonia, ma potrebbe non esserci alcun eliminato”, fa sapere il portale di Lorenzo Pugnaloni.

Secondo le fonti di Lollo Magazine, pare che la finale del serale di Amici 24 si terrà effettivamente con ben sei concorrenti in gara. Una decisione che potrebbe essere stata presa direttamente da Maria De Filippi rompendo così la tradizione degli scorsi anni.