Sebbene il vincitore di Amici 24 sia stato Daniele Doria, a governare la scena è stato il cantante TrigNO, nome d’arte di Pietro Bagnadentro. Il ragazzo dagli occhi blu e dai folti capelli neri è stato in grado di farsi protagonista sin dalle prime battute del programma, senza mai tirarsi indietro nelle sfide previste dallo show. Testa calda all’inizio, si è moderato non poco dopo l’amore scoppiato nel corso del talent con la bellissima ballerina Chiara Bacci, con la quale è oggi felicemente fidanzato.

Ma cosa sappiamo in più su di lui? Dopo la finale, TrigNO ha ammesso che sperava di vincere, ma si è detto felice per aver trionfato nella sua categoria. Del resto, lui e Daniele Doria sono sempre stati amici affiatati nel corso del programma, soprattutto dopo che il cantante ha personalmente assistito a tutte le sfide che il ballerino si è ritrovato davanti, specialmente quelle di carattere emotivo. TrigNO ha sempre dimostrato un cuore grande nonostante piccoli litigi in cui è stato coinvolto durante il percorso: anche nelle incomprensioni ha voluto dimostrare maturità chiedendo scusa e riappacificandosi con i colleghi il più presto possibile.

TrigNO, dalla coach Anna Pettinelli alla stima per Maria De Filippi

Senza dubbio la sua esperienza con Anna Pettinelli gli ha insegnato tanto. Chi meglio della coach poteva riuscire a tenere le redini di un talento poco domato? Anche Maria De Filippi è stata orgogliosa di lui e del suo percorso, che dopo poche settimane ha avuto anche un risvolto amoroso decisamente passionale. I fan di Amici 24 ricorderanno senza dubbio le nottate a parlare con Chiara Bacci, i primi baci, il pudore e allo stesso tempo la voglia di palesarsi al pubblico. In tutto ciò, la conduttrice è stata un Cupido inaspettato che li ha fatti sentire meno impauriti di uscire allo scoperto. Oggi TrigNO e Chiara vorrebbero vivere insieme ma la situazione attuale non lo permette: lei sarà in giro per il mondo, e quindi distante da lui.