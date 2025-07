Trigno, chi è il vincitore di canto ad Amici 24: il giovane artista originario di Asti, con un passato nel mondo del calcio. "Non pensavo di vincere"

Protagonista della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, Trigno è arrivato fino alla fine nel programma, dopo un percorso tra i più belli nella storia del reality show. Il giovane cantante, nome d’arte di Pietro Bagnadentro, è nato nel 2002 ad Asti e ha cominciato a cantare intorno ai 16 anni. Prima di dedicarsi alla musica, infatti, ha giocato a lungo a calcio, con addosso le attenzioni di grandi club come Juventus e Torino.

A causa di un brutto infortunio, però, è stato costretto ad abbandonare il sogno del pallone, dedicandosi ad altro, ovvero alla musica. Già due anni prima di cominciare il percorso vincente ad Amici 24, Trigno aveva provato ad accedere al reality show ma aveva deciso di tirarsi indietro non sentendosi ancora pronto.

Poi, due anni dopo, il nuovo tentativo, con diversi singoli messi da parte e pronti per essere cantati davanti al pubblico del reality show di Maria De Filippi. Eppure all’inizio Trigno non pensava minimamente di arrivare così lontano, anzi, per sua stessa ammissione era convinto che il suo percorso sarebbe terminato subito.

“Se me l’avessero detto, non so, a gennaio, che sarei andato al serale, mi sarei messo a ridere. Figurarsi vincere la categoria canto” ha raccontato a Today l’artista. Fino all’ultimo istante, Trigno è stato infatti convinto che avrebbe vinto qualcun altro, non considerandosi il più bravo.

Trigno, chi è il vincitore di canto ad Amici 24: “Ho vinto con il carisma”

Trigno è arrivato a trionfare nella categoria canto di Amici 24: a conquistare, secondo l’artista, non è stato tanto il suo talento quanto il suo carisma. Parlando della sua esperienza, ancora ai microfoni di Today, il cantante ha spiegato: “Non avevo quasi mai visto Amici, avevo perfino un pregiudizio negativo sui talent”. Un giudizio che il cantante ha poi cambiato, decidendo appunto di prendere parte al percorso che lo ha visto uscire vincitore.