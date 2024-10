Trigno di Amici 2024 è fidanzato, una notizia che lascerà delusi moltissimi fan del noto talent di Maria De Filippi, i quali pensavano fosse single e libero! Il giovane 22enne Pietro Bagnadentro ha una bellissima fidanzata che si chiama Ege Senni Monaco, influencer seguitissima sui social, in particolare Instagram. Da quando è iniziata la nuova edizione di Amici 2024 TrigNO è uno dei concorrenti più amati del talent, che ha conquistato i cuori sognanti di tantissimi fan del programma di Canale 5. Ma chi è la sua fidanzata?

Amici 2024, Alena torna sui social e si sfoga dopo l'eliminazione/ "Adesso ho capito cosa voglio fare"

Ege Senni Monaco è una modella che vive a Siena, diventata famosa dopo un video pubblicato su TikTok a luglio 2024. In quel periodo ha postato una clip che mostra un bacio tra lei e Trigno, che ancora non era un concorrente di Amici 2024. Nel video si vede la fidanzata del cantante mentre si riprende allo specchio, per poi raggiungere il ragazzo e baciarlo appassionatamente. Insomma, da quel momento in poi i fan hanno iniziato ad indagare sulla coppia e hanno scoperto altri indizi interessanti sui social.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta terza puntata 13 ottobre: Sienna vince la sfida con Matias

Amici 2024, spunta il commento criptico di Trigno su Instagram: la risposta della fidanzata

Trigno di Amici 2024 è fidanzato? La risposta è positiva: il bel cantante dagli occhi azzurri che sta facendo innamorare tutte e tutti pare avere una relazione fuori dal programma con una ragazza bellissima: Ege Senni Monaco. La loro storia d’amore non è ancora stata ufficializzata dai due, ma come sappiamo, i fan sono abilissimi nel cercare indizi sui social e hanno trovato un commento sospetto che risale a sole due settimane fa. Su Instagram si legge infatti uno strano commento del cantante sotto una foto di Ege in cui si legge: “Corri ragazza, corri“, mentre la modella gli risponde “Ti amo“, aggiungendo un cuore.

Sienna Osborne, chi è la ballerina di Amici 2024/ Sarà l'erede degli ex allievi Isobel e Dustin?

Questo ci fa capire che probabilmente i due sono ancora fidanzati nonostante il percorso ad Amici 2024 di TrigNO, che lo terrà lontano da casa per lungo tempo, se tutto andrà bene. Al contrario, sul profilo Instagram di TrigNO non spunta nessun indizio, dato che ad oggi ha pubblicato solo una foto e nel programma tiene molto alla sua privacy senza sbilanciarsi mai troppo con gli altri compagni. Solo negli ultimi giorni sta affrontando alcune insicurezze, anche grazie al supporto di Maria De Filippi che lo ha preso a cuore aiutandolo ad affrontare questo periodo pieno di cambiamenti, ma soprattutto cercando di farlo rilassare e non essere sempre ansioso di performare al meglio.