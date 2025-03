Trigno ad Amici 24, la sfida contro Chiamamifaro

Prosegue nel migliore dei modi il percorso di Trigno ad Amici 24, soprattutto adesso che siamo passati al Serale e quindi, alla fase finale del programma di Maria De Filippi. Sin dall’inizio la sua presenza è stata fondamentale nel gruppo dei cantanti, e non di meno, ha avuto un grande successo per quanto riguarda la riproduzione dei suoi inediti in streaming con A un passo da me e Maledetta Milano che contano ad oggi oltre tre milioni di ascolti. Pietro Bagnadentro, vero nome di Trigno è uno dei possibili vincitori del talent di Canale 5 dopo un percorso parecchio tumultuoso.

Di certo il fidanzamento con Chiara Bacci ha ammorbidito il suo carattere scontroso e lo ha reso molto più responsabile nella scuola di Maria De Filippi, tanto che è riuscito ad arrivare all’obiettivo della maglia oro senza troppi sforzi. Durante l’ultimo serale, Trigno che appartiene alla squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri si è distinto nella sfida con Chiamamifaro, anche se purtroppo ha perso la sfida non convincendo del tutto Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Serale di Amici 24, duetto perfetto di Nicolò e Trigno: il video diventa virale

Durante la prima puntata del Serale di Amici 24 sono stati due gli allievi che hanno lasciato tutti a bocca aperta: Trigno e Nicolò. Entrambi si sono fatti notare per la loro bravura in un duetto che ha collezionato una serie di commenti estremamente positivi sui social: “Bravissimi. Nicolò un portento, Trigno e Nicolò con questa canzone hanno spaccato”, e ancora: “Bravissimi, Nicolò si sa che canta benissimo… ma qui abbiamo sentito finalmente anche Trigno… un duetto perfetto”. Non solo, alcuni hanno elogiato la collaborazione con il collega: “Spettacolari. È la presenza di Trigno ha aiutato Nicolò a lasciarsi andare”. Il video della loro esibizione è diventato virale collezionando moltissime condivisioni.

Trigno è il vincitore annunciato di Amici 24? Pietro sembra essere il cantante perfetto, o meglio, il concorrente che potrebbe davvero arrivare alla vittoria del talent di Maria De Filippi. In radio funziona alla perfezione e il suo timbro è inconfondibile. Dunque, potrebbe essere discograficamente perfetto per un futuro sul palcoscenico. Come se la caverà nelle prossime puntate? Non ci resta che attendere le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24 per scoprirlo!