Uscito da Amici 24 con un dignitosissimo secondo posto, TrigNO porta avanti la sua carriera con un bottino di 50.000 euro e una coppa che dimostra il suo talento e la sua bravura. Non solo, il cantante si porta a casa anche il premio Marlù di 7000 euro. Durante questo percorso nel talent di Maria De Filippi TrigNO ha conosciuto Chiara Bacci, ballerina ed ex allieva con la quale si è fidanzato. “Cosa posso dire? È stupenda e non vedo l’ora di riabbracciarla.” ha detto il cantante, “Qui mi è sempre stata vicina e mi ha anche aiutato a smussare alcuni lati spigolosi del mio carattere”.

Deborah Lettieri torna ad Amici 2026? Fan in panico dopo la lettera della coach/ È un addio o un arrivederci?

In effetti, TrigNO è cambiato profondamente da quando si è fidanzato con la ragazza, la quale ha contribuito a mitigare il suo carattere vivace. Uscito da Canale 5, l’artista astigiano ha incontrato di nuovo la sua compagna Chiara Bacci dopo averle fatto una dedica durante la finale, che si è presentata nella sua città per riabbracciarlo. Purtroppo i due vivranno l’estate separati dato che TrigNO vivrà tra la Cina e New York per i suoi impegni post Amici 24.

Amici 24, Trigno replica alla mancata premiazione/ “Stica**i. L’importante sono i rapporti umani”

TrigNo e Chiara Bacci, le prospettive di coppia dopo Amici? “Meteo nuvoloso…“

“Se abbiamo mai parlato di vivere insieme? Sì, gliel’ho chiesto. Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero”, ha detto TrigNO “C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista“. Nonostante ciò, Maria De Filippi ha consigliato al cantante di partire e fare le sue esperienze prima di parlare di un eventuale ingaggio nel suo programma. Intanto la loro estate non sembra prevedere esperienze di coppia dato che lei ha vinto una borsa di studio e deve partire. Non se ne parla per ora di convivenza: “Se abbiamo mai parlato di vivere insieme? Sì, gliel’ho chiesto. Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero”. Intanto, i fan sui social sono dubbiosi rispetto al futuro della coppia: “Meteo coppie: nuvoloso”, si legge su X.