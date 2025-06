Trigno e Chiara Bacci stanno davvero vivendo un momento di crisi dopo Amici 24? La ballerina rompe finalmente il silenzio e fa chiarezza

Cosa sta accadendo davvero tra Trigno e Chiara Bacci dopo Amici 24? È questa la domanda che da qualche giorno aleggia tra i fan del talent e, soprattutto, tra coloro che in questi mesi si sono affezionati alla coppia. Nella scuola di Canale 5, il cantante e la ballerina si sono conosciuti e, dopo qualche tempo, innamorati, e così la loro storia ha tenuto incollati alla TV molti giovani telespettatori. Nonostante qualche momento di crisi e alcune liti, i due hanno lasciato la casetta da fidanzati e deciso di proseguire la loro relazione anche dopo il programma.

Motivo per il quale, i fan di Trigno e Chiara sono in attesa costante di aggiornamenti da parte della coppia. Quando però sono apparsi dei like lasciati dalla ballerina classica ‘contro’ il suo fidanzato, qualcuno ha iniziato a temere il peggio e così è circolata la voce di una possibile crisi per la coppia.

come siamo passate dal mettere dei cuori per cancellare il nome di trigno a postare sul SUO profilo questa foto chiara non puoi mollare così adesso come minimo lui deve fare la stessa pic.twitter.com/QhDo4JQRHL — sofia🌺 (@adunpassodame) June 21, 2025

Trigno e Chiara, lei rompe il silenzio con un gesto che svela come stanno le cose dopo Amici 24

Solo pochi giorni fa a tentare di placare le voci di una possibile crisi con Chiara Bacci era intervenuto Trigno. Il cantante di Amici 24 ha risposto alle voci con un like lasciato al commento di un utente che li definiva una ‘coppia matura’, che di certo non si sarebbero lasciati per qualche like. Eppure, il silenzio di Chiara ha continuato ad allarmare i fan, molti dei quali ancora certo che la coppia fosse effettivamente in crisi. Così, nelle ultime ore, la ballerina ha finalmente rotto il silenzio con un gesto che non lascia dubbi: ha pubblicato su Instagram una foto in primo piano di Trigno che sembra guardarla e sorriderle. Un gesto che conferma, insomma, che i due ragazzi stanno insieme e sono sereni.

