Trigno e Chiara Bacci, la speciale dedica dopo Amici smentisce le voci di crisi

L’amore tra Trigno e Chiara Bacci prosegue, al contrario di quello che hanno pensato in molti nelle ultime settimane. La relazione è stata messa in dubbio, ma in realtà tra i due ci sarebbe un forte sentimento che non ne vuole sapere di arrestarsi. Una storia d’amore forte e che resiste alle tentazioni, come testimoniato dallo scatto postato nelle scorse ore da Trigno. Una foto mano nella mano che allontana le voci di crisi, tra Trigno e Chiara Bacci la relazione prosegue nel migliore dei modi.

Di recente Trigno era intervenuto via social per sfogarsi contro chi insinuava una possibile rottura con Chiara Bacci. TrigNO aveva anche replicato ai rumors messi in giro dai gossippari via social postando il duro messaggio: “Quando la finisci di sparare stron****?”, quando questi ultimi avevano continuato a diffondere voci su una loro crisi di coppia. Niente di tutto ciò, l’amore tra Trigno e Chiara Bacci va avanti senza intoppi.

Trigno e Chiara Bacci, la dedica dopo Amici

In una intervista concessa a Verissimo dopo la fine di Amici, era stata la stessa Chiara Bacci a scendere in campo e raccontare il suo sentimento nei confronti di Trigno. Un amore speciale e importante:

“Lui mi ha sempre accettata e supportata anche nei miei momenti peggiori. Pietro mi ha vista con occhi che io non riesco a usare per me stessa” ha detto la ballerina nel salotto di Silvia Toffanin commentando l’amore per Trigno. La storia d’amore tra i due giovani va avanti, anche per la gioia dei tantissimi fan della coppia che non perdono occasione per mostrare il loro affetto nei confronti di Trigno e Chiara, più innamorati che mai.

