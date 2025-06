TrigNO e Chiara Bacci sono in crisi dopo Amici 24? Spuntano segnalazioni su di lui e lei mette il like a dei commenti contro il cantante: cos'è successo

Amici 24, aria di crisi tra TrigNo e Chiara Bacci? Spunta una segnalazione su di lui

L’amore tra TrigNO e Chiara Bacci, nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è già finito? Nelle scorse ore alcuni strani like della ballerina hanno fatto sorgere il sospetto che tra i due ci fosse aria di crisi, ma cosa sta succedendo? Andando con ordine in questi giorni agli occhi attenti del popolo del web non sono sfuggiti dei like del cantante, il cui nome all’anagrafe è Pietro Bagnadentro, a foto e post di ragazze in atteggiamenti sexy ed abiti succinti.

Amici 24, TrigNO e Chiara Bacci separati per lavoro: amore in bilico?/ La ballerina vola a New York, lui…

In molti hanno segnalato questi like direttamente alla ballerina e la reazione di Chiara Bacci alle segnalazioni su TrigNO non si è fatta attendere. La giovane, infatti, a sua volta ha messo dei ‘like’ a dei commenti contro il suo fidanzato. Un utente le ha fatto notare che il suo ragazzo alle tre di notte mette like a foto di modelle e ragazze con ‘tett* e cul* di fuori’ lanciando poi una pesante frecciata: “Indovinate chi è innamorato davvero e chi no.” Il like di Chiara a tale commento sembra una vera e propria frecciata al suo fidanzato TrigNO ed infatti in molti hanno ipotizzato TrigNO e Chiara Bacci in crisi dopo Amici addirittura altri ipotizzano che si siano lasciati.

Amici 25, Angelo Madonia nuovo prof?/ "Bonolis potrebbe non gradire": indiscrezione bomba su Bruganelli

TrigNO e Chiara Bacci in crisi dopo Amici 2024? Lei lancia frecciate poi corregge il tiro

Dopo aver lanciato una frecciata a TrigNO, Chiara Bacci di Amici 24 ha corretto il tiro mettendo il like anche ad un altro commento questa volta più razionale ed in difesa del cantante, in cui in sostanza si sosteneva che se qualcuno volesse tradire non inizia dai like sui social. Insomma TrigNO e Chiara Bacci di Amici 24 sono in piena crisi oppure la ballerina si è divertita a spiazzare i suoi fan con dei like sospetti. Quel che è certo è che i due ben presto si separeranno per lavoro. Il cantante rimarrà in Italia mentre la ballerina partirà per Pechino per un importante progetto e sono in molti a chiedersi se il loro amore supererà la distanza.