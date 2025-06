TrigNo e Chiara Bacci rispondono alle voci di crisi con un bacio inaspettato che conquista TikTok.

Negli ultimi mesi si è parlato molto della possibile crisi tra Chiara Bacci e il cantante Trigno, che dopo essersi conosciuti e innamorati ad Amici 24 sembravano aver diviso le loro strade una volta per tutte. Infatti, una volta finito il programma di Maria De Filippi, i due artisti sono sembrati in difficoltà su come portare avanti una relazione a distanza dato che la ballerina ha iniziato a fare anche esperienze all’estero che la tengono lontana da Trigno.

Dopo il lungo, anzi, lunghissimo rumor sulla crisi arriva però la smentita direttamente da loro due, con un gesto incredibile da parte di Chiara Bacci. Gesto che ha confermato subito che la relazione prosegue a gonfie vele e continua più felice che mai. Ma cos’è successo? La fidanzata di TrigNo ha deciso di fargli una sorpresa durante l’instore tour a Casamassima, presentandosi all’improvviso per abbracciarlo e riempirlo di baci. Il cantante, infatti, sta promuovendo l’album A un passo da me dopo essere uscito da Amici 24.

TrigNo e Chiara Bacci, le storie social che smentiscono la rottura

Chiara Bacci è entrata a sorpresa nel centro commerciale mentre il fidanzato TrigNo stava incontrando i fan. Lui l’ha abbracciata stupito e i due si sono lasciati andare in un bacio che ha spento poi ogni rumor sulla crisi. Ma non è finita qui. In seguito al gesto della ballerina, i due hanno passato un po’ di tempo insieme ed entrambi hanno pubblicato sui social diverse storie che hanno emozionato i fan. Trigno ha postato una fotografia mentre guarda con occhi sognanti la fidanzata, e uno scatto della ballerina mentre è seduta di fronte a lui. Insomma, niente più paura per una possibile rottura, anzi! I due sono più felici che mai!