Chiara Bacci ha abbandonato il serale di Amici 24 all’inizio della settima puntata, lasciando il programma con parole al miele per il fidanzato Trigno: “Grazie perché mi hai fatto sempre sentire giusta, mai sbagliata”, ha ammesso la ballerina, facendo commuovere il cantante che, tuttavia, non ha replicato. “Non l’ho fatto perché non era il mio momento o il nostro, era il suo”, ha spiegato Trigno durante il daytime successivo alla puntata di sabato.

Jacopo Sol, dedica d'amore a Francesca Bosco dopo Amici 24/ "Mi hai fatto sentire al sicuro, sei speciale"

Il cantante di Anna Pettinelli si è allora detto affranto per l’eliminazione di Chiara, ritenendola ‘ingiusta’. Stuzzicato dall’autore Luca Zanforlin, Trigno ha quindi risposto alla dedica fattagli da Chiara: “Anche lei mi ha fatto sempre sentire giusto, anche quando ho sbagliato.” È a questo punto che ha fatto uno spoiler su quello che spera sarà il loro futuro dopo Amici 24: “Non vedo l’ora di viverla fuori da qui e, in realtà, anche di vivere insieme, perché so che si può”.

Amici 24, Chiamamifaro replica al fan che ha messo in vendita la sua maglia del Serale/ La risposta è virale!

Chiara Bacci e Trigno vanno a vivere insieme dopo Amici 24?

Trigno e Chiara hanno dunque già parlato di convivenza pensando al post Amici 24 e, stando a quanto fa sapere Pietro, la possibilità che i due vadano già a vivere insieme dopo il programma è alta. D’altronde, è qualcosa che hanno già sperimentato per mesi all’interno della casetta di Canale 5, e che sono ora pronti a replicare nella vita vera, tra impegni lavorativi e quotidianità. Certo, ci sarà da capire che direzione prenderanno i percorsi artistici dei due concorrenti di Amici 24, d’altronde a Chiara Bacci sono stati offerti anche dei lavori all’estero, che potrebbero dunque separare i due fidanzatini almeno per un po’ di mesi.