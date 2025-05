Amici 24 si è concluso con la vittoria del ballerino Daniele Doria, ma allo stesso tempo si sta parlando tanto di TrigNO, che dopotutto è stato il cantante più amato e popolare di questa edizione del programma di Maria De Filippi. Uno dei suoi punti di forza oltre all’innegabile talento artistico è stato anche il rapporto con la fidanzata Chiara Bacci, dato che i due sin dall’inizio hanno dimostrato di avere una grande intesa e di volersi molto bene.

Prima della performance di Antonia e Trigno che si sono dovuti sfidare durante la finale di Amici 24, è successa una cosa che nessuno si aspettava e che ha subito commosso il pubblico di Canale 5. Il cantante, prima della sfida ha dichiarato davanti a tutti di voler dedicare la cover di ‘Ricordati di me‘ proprio alla fidanzata Chiara Bacci, la quale lo stava seguendo con tanto amore tifando ovviamente per lui. La ballerina aveva pubblicato un post sui social invitando tutti i suoi fan a dare il loro voto a TrigNO.

Trigno e Chiara, la ballerina reagisce così alla dedica del fidanzato

Trigno e Chiara si sono conosciuti nella celebre scuola di Amici 24, dove dopo poche settimane hanno capito di provare dei sentimenti l’uno per l’altra. Da quel momento è nato qualcosa di molto forte che poi ha contribuito a tenere a bada il carattere vivace del cantante astigiano, il quale si è impegnato molto di più fino a riuscire ad arrivare in finale. Appena dopo la dedica alla ballerina, la ragazza ha dunque condiviso subito il post del cantante che si è esibito in “Ricordati di me”, brano dalle parole molto dolci che Pietro Bagnadentro (nome d’arte di TrigNO) ha voluto indirizzare alla sua ragazza. In ogni caso, dopo la finale di Amici 24, i due possono finalmente riuscire a continuare con la loro storia d’amore anche fuori dal programma e noi non stiamo nella pelle nel sapere cosa succederà a breve.