Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Trigno e Chiara Bacci dopo Amici 24. Una relazione nata all’interno della casetta del talent, da una convivenza e una conoscenza forzata, a cui molti, inizialmente, non hanno dato particolare credito. C’è chi ha infatti creduto che il carattere ribelle di Trigno avrebbe creato fratture sin da subito nel rapporto, e invece la presenza di Chiara è stata una manna per il cantante, che è riuscito a smussare le parti più complicate del suo comportamento.

Ora che Amici 24 è finito, entrambi i ragazzi pensano al loro futuro e come potranno vivere la loro storia d’amore nella vita vera, fatta di impegni lavorativi e ostacoli che, chiusi in casetta, non esistevano. Trigno, in una recente intervista, ha ammesso che per ora la convivenza con Chiara è infattibile, proprio in virtù delle proposte che la ballerina ha ricevuto ad Amici.

Trigno e Chiara Bacci, niente convivenza dopo Amici 24: le rivelazioni del cantante

Per Trigno, Chiara non dovrebbe accettare subito la proposta di lavorare come professionista ad Amici – “anche se per noi sarebbe stato più facile” ha dichiarato – ma, come consigliatole anche da Maria De Filippi, affrontare prima esperienze all’estero. Intanto, in una recente intervista a Today, il cantante ha ricordato i giorni insieme in casetta, spiegando quali sono state le difficoltà maggiori per la coppia: “Non è semplice vivere una storia davanti alle telecamere, ma limitarsi è ancora peggio. – ha spiegato Trigno – E comunque è stato molto più quello che mi ha dato: Chiara è stata un supporto costante, e spero d’esserlo stato anch’io per lei; ci siamo fatti forza a vicenda nei momenti difficili”, ha concluso il cantante di Amici 24.