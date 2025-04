Quale sarà il futuro di Trigno e Chiara Bacci come coppia dopo Amici 24? Una domanda che i fan si pongono soprattutto in vista della fine del serale, ormai sempre più vicino. D’altronde, i due potrebbero separarsi anche prima, visto l’andamento delle ultime puntate. Il quinto serale, in particolare, metterà i due ragazzi di fronte ad una nuova difficoltà: Trigno, come svelano le anticipazioni, andrà nuovamente al ballottaggio per l’eliminazione, e questa volta potrebbe non riuscire a salvarsi.

Sono ancora le anticipazioni a svelarci che, prima di lasciare lo studio e conoscere il nome dell’eliminato, Trigno ha vissuto momenti difficili, di grande agitazione, ed è stata proprio la sua fidanzata Chiara a calmarlo. Non è la prima volta che la ballerina interviene in questo modo, tanto che la stessa Maria De Filippi ha sottolineato più volte quanto lei sia stata positiva per Pietro, il cui carattere è migliorato tantissimo in questi mesi.

Trigno e Chiara, nuova lite prima del quinto serale di Amici 24: cos’è successo

Proprio in virtù di questo cambiamento, delle parole e dei gesti che i due hanno per l’altro non è difficile pronosticare che la loro storia d’amore continuerà serenamente anche dopo Amici 24. E questo anche se, tra i due, le liti non mancano. L’ultima c’è stata proprio pochi giorni fa, quando i cantanti rimasti in gara hanno fatto il pronostico della loro finale di Amici. Trigno non si è inserito tra i finalisti, cosa che Chiara ha giudicato ipocrita: “Se potessi decidere la finale non ti includeresti? – ha tuonato la ballerina, aggiungendo – Per me è una parac*** e parlo per lo più per Pietro (Trigno, ndr). Mi sembra strano che per come sei tu non ti sia messo”. Accusa alla quale il cantante ha replicato spiegando di sperare nella finale ma di non aver mai detto di vedersi concretamente tra i finalisti.

