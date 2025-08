Trigno e Chiara, l'abbraccio e il mazzo di fiori: il loro incontro diventa virale sui social

Dopo l’avventura ad Amici 24, la storia tra Trigno e Chiara corre più veloce della luce. I due ex allievi del talent di Maria De Filippi stanno vivendo molto da vicino la relazione sbocciata tra le mura della Casetta, che ancora una volta si è rivelata portatrice di amore oltre che di talento. Nelle scorse ore Trigno e Chiara sono tornati sulla bocca di tutti dopo che un loro video affettuoso è divenuto virale, nel dettaglio si vedono i due fidanzati unirsi in un tenero abbraccio, accompagnato da qualche bacio. I due si sono ritrovati dopo qualche giorno trascorso a distanza e Trigno ha deciso di accogliere la fidanzata con un mazzo di fiori, rendendo indimenticabile questo momento, anche per tutti coloro che non hanno mai smesso di seguire l’evoluzione della storia tra i due giovanissimi.

Trigno e Chiara si godono la loro storia d’amore alla luce del sole e con tantissimi fan al seguito che non perdono mai occasioni di vederli insieme e felici. Un grande amore nato nella Casetta di Amici e che sembra avere tutte le carte in regola per andare avanti.

Trigno e Chiara, la dedica dopo Amici

Nel corso della varie interviste concesse dopo il talent di Canale Cinque, Trigno si è soffermato sul rapporto con la fidanzata Chiara. Una storia speciale che va avanti nel migliore dei modi e a tal proposito il cantante ha raccontato il suo modo di vivere i rapporti alla sua età:

“Io mi vivo le relazioni, ma anche lei, giorno per giorno. Cioè, godiamoci il momento no? poi vediamo come va. Che se fai troppi programmi, troppe aspettative, poi inizi a rovinare le relazioni, almeno a 23 anni, poi magari in un’altra fase di vita fai anche dei programmi più duraturi. Però ci stiamo trovando molto bene, io son contento”. E la crisi della quale si è vociferato nelle ultime ore è stata prontamente smentita.