Al web non passa nulla inosservato, figuriamoci quando si tratta di ship e coppie che abitano il mondo dei reality e dei talent: sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche TrigNO e Chiara, protagonisti di una romantica liaison ad Amici 24. Dopo settimane dove hanno condiviso emozioni, sfide, successi e paure, tra i due è scoccata la più tenera delle scintille. Ovviamente, dato l’ampio seguito di entrambi, la coppia è immediatamente entrata nelle simpatie degli appassionati come dimostrato dalla nascita di fanpage sempre più copiose in loro supporto.

Ma c’è un dettaglio quasi surreale a detta di chi lo ha scovato, un segno del destino per l’amore sbocciato ad Amici 24 tra TrigNO e Chiara. Nel 2020 i due ancora non si conoscevano, eppure sembra che un’incredibile coincidenza li avesse già attirati nello stesso angolo di web. Ma in che senso? Se lo staranno chiedendo coloro che non sono a conoscenza di questa curiosa casualità che vede protagonisti TrigNO e Chiara ancor prima di incontrarsi ad Amici 24.

TrigNO e Chiara, un amore sbocciato ad Amici 24 che era scritto nel destino?

Pare infatti che il cantante sia un grande fan di Marracash; al contempo, la ballerina avrebbe avuto – proprio nel 2020 – la possibilità di esibirsi nel corpo di ballo del rapper. E la coincidenza? Come racconta Novella2000, qualcuno avrebbe scovato un like di TrigNO ad una foto del cantante dove, per l’appunto, si può ben vedere anche Chiara sul palco. Insomma, il destino a volte gioca brutti scherzi e in altri casi regala invece delle perle di casualità che per i fan del tema sono come ciliegina sulla torta. I riflettori ovviamente sono ora sul percorso dei due allievi di Amici 24 che, dopo l’ultimo appuntamento del serale, si trovano in bilico tra la permanenza e l’eliminazione con il verdetto rimandato di una settimana per via delle incertezze di Cristiano Malgioglio.