Si fa sempre più difficile la situazione per alcuni allievi di Amici 24, soprattutto per quelle coppie che ora si ritrovano divise dopo l’eliminazione. È il caso di Chiara e TrigNO, che secondo le anticipazioni dell’ultima puntata sono finiti insieme al ballottaggio ma nessuno sa ancora chi dei due è stato eliminato. Infatti, la ballerina è finita a rischio uscita dopo che nella seconda manche la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo hanno avuto una rimonta, e così è stato per Trigno, finito a rischio dopo la vittoria del team Zerbi-Celentano.

In base alle anticipazioni dell’ultimo Serale di Amici 24, il ballottaggio è stato piuttosto difficile tanto che anche Cristiano Malgioglio si è trovato in crisi su chi scegliere: “Non voglio votare, ho bisogno di più tempo”, ha detto il giudice. Successivamente, anche Maria De Filippi è intervenuta dicendo: “…se c’è una maggioranza tra i colleghi, allora non c’è alcun problema, altrimenti anche lui sarà chiamato a scegliere”. Come abbiamo accennato, al momento non si sa ancora chi è stato eliminato nell’ultima puntata, ma resta il fatto che sicuramente Chiara e Trigno non potranno più stare insieme nel talent.

Il verdetto su chi è uscito da Amici 24 sarà svelato solo durante il Serale di sabato 26 aprile, e finalmente scopriremo chi è uscito fra Chiara e Trigno. La coppia si separerà inevitabilmente, e siccome sono stati entrambi i primi ad essersi innamorati nella scuola di Maria De Filippi, per i fan sarà un duro colpo doverli vedere per la prima volta separati. La preoccupazione riguarda la loro coppia e il loro fidanzamento: riusciranno a restare uniti anche a distanza? Al momento c’è un esempio che ci lascia speranza, dato che Alessia e Luk3 sembrano unitissimi seppur lui sia uscito dal talent. I fan sono tristi di non vederli più insieme, ecco cosa si legge su X: “Sicuramente manderanno via Trigno….mi hanno separato la Royal family“, “Io mi sono affezionata troppo a trigno e chiara non sono pronta a lasciarne andare uno dei due“.

