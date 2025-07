Arriva una preoccupante segnalazione su Trigno e Chiara, coppia che si è formata nell'ultima edizione di Amici.

Nella scuola di Amici, in tutte le edizioni, sono nate tante coppie e anche nell’edizione vinta da Daniele Doria, sono nati tanti amori. Una delle coppie che ha conquistato le simpatie del pubblico è quella formata da Trigno e Chiara che, all’interno della scuola di Maria De Filippi, si sono supportati anche nei momenti più difficili. Trigno e Chiara hanno condiviso insieme anche l’esperienza nel serale dove, però, solo Trigno è riuscito a conquistare la finale. La ballerina, tuttavia, ha sempre fatto il tifo per lui gioendo quando ha vinto la categoria canto.

Conclusa l’esperienza nella scuola di Amici, Trigno e Chiara hanno cominciato a viversi lontano dalle luci dei riflettori. Bellissima, innamorati e con tanta voglia di realizzare i loro sogni professionali e privati, Trigno e Chiara continuano a far sognare i fan che, tuttavia, di fronte ad una segnalazione, non nascondono la loro preoccupazione.

Trigno e Chiara: la segnalazione che fa pensare ad una crisi dopo Amici

Negli scorsi giorni, la storia di Trigno e Chiara è stata al centro di voci secondo cui sarebbe scoppiata una crisi di coppia a causa di alcuni like di lui ad altre ragazze. Voci prontamente smentite dai diretti interessati, ma oggi, giunge una nuova segnalazione.

Deianira Marzano ha, infatti, ricevuto una domanda dai followers che le chiedono news su Trigno e Chiara e la risposta non ha tranquillizzato gli ammiratori della coppia. “Ma che tu sappia TrigNO e Chiara di Amici stanno ancora insieme? Non si vedono più insieme da un po’ di tempo“ – le ha chiesto qualcuno e l’esperta di gossip ha replicato così – “Non credo”.

