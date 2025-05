Mancano due giorni per scoprire chi vincerà Amici 24, dato che domenica 18 maggio 2025 finirà definitivamente questa stagione del programma di Maria De Filippi su Canale 5. Nell’attesa di vedere l’allievo o l’allieva alzare la coppa d’oro, i fan si stanno mobilitando in massa per votare il loro preferito ed eleggerlo come vincitore. Dai social pare che i telespettatori più ‘agguerriti’ sono quelli che sostengono il cantante Trigno, pseudonimo di Pietro Bagnadentro e Daniele Doria, ballerino dal talento incredibile.

Amici, ballerino apre Onlyfans: ecco chi è l’allievo che oggi cambia vita/ Foto hot: è una strategia?

In effetti le carte in tavola sono cambiate del tutto da quando Nicolò Filippucci è stato eliminato inaspettatamente da Amici 24, fatto che ha suscitato la rabbia di moltissimi dei fan, i quali hanno anche organizzato una protesta di fronte agli studi a Roma. Resta il fatto che al momento i più quotati sono Daniele e Trigno, che collezionano la possibile nomea di vincitore sui social Per quanto riguarda Antonia Nocca, Alessia Pecchia e il ballerino Francesco Fasano, gira meno aria di ‘vittoria’, ma solo secondo il parere del web.

Vincitore Amici 24: chi è?/ Pronostico: Trigno resta super favorito, ma occhio ad Antonia

Daniele e Trigno favoriti? I fan mandano in giro gli slogan

Daniele e Trigno sono i più quotati per essere i possibili vincitori di Amici 24, ma attenzione, nelle ultime ore i fan sembrano essere proprio agguerriti e pronti a far di tutto per farli vincere. Forse, dopo l’uscita inaspettata di Nicolò sono pronti a fare di tutto per non perdere i loro beniamini. “Portiamo la coppa ad Asti” si legge come slogan sui social in favore di Trigno. Durante la finale ci sarà la possibilità di votare in diversi modi, e oltre ai soliti sms si potranno scaricare anche le app apposite come succede per L’Isola dei Famosi.

Amici 24, sorprese per Antonia e Francesco/ La cantante rivede i genitori, amica speciale per il ballerino

Quello che i fan stanno facendo per i loro beniamini è incredibile. Chi sostiene TrigNO sta facendo girare slogan e manifesti con scritto il nome del cantante, mentre i sostenitori di Daniele Doria hanno addirittura noleggiato un furgoncino con la sua foto sopra che gira nel suo paese di nascita. Sopra sono raffigurati i metodi per votare il concorrente.