Trigno si racconta ai microfoni di Lorella Cuccarini nella rubrica su You Tube, Dimmi di Te, svelando retroscena su Amici e Maria De Filippi.

Trigno, il vincitore della categoria canto dell’ultima edizione di Amici vinta dal ballerino Daniele Doria, si è raccontato in una lunga chiacchierata ai microfoni di Lorella Cuccarini nella rubrica su You Tube, Dimmi di Te. Per Pietro Bagnadentro, questo il vero nome di Trigno, l’avventura nella scuola più famosa d’Italia è stata lunga e intensa. Per lui non sono mancati momenti difficili che è riuscito a superare anche grazie al supporto degli amici che ha trovato nella scuola.

Martina Miliddi, da Amici a San Siro con Gabry Ponte/ "Sono ancora incredula"

Convivendo e dividendo tutto, emozioni e sfide, ad Amici si creano dei veri rapporti e, ad oggi, a distanza di un mese e mezzo dalla finale, Trigno svela i nomi dei compagni che, per lui, sono sempre stati un supporto. “I compagni più importanti per me? All’inizio Ilan e Vybes, che però non sono arrivati al serale, poi anche Alessia, che è stata una vera leader e ovviamente Chiara“, ha raccontato il cantante.

Amici 24, Alessio Di Ponzio diplomato: i festeggiamenti dopo l'infortunio/ Il ritorno nella Scuola

Trigno e il rapporto con Maria De Filippi

Nella scuola di Amici, un ruolo fondamentale è quello che ha Maria De Filippi che non è solo la conduttrice del talent show ma è una presenza fissa e costante per i ragazzi che sanno di poter contare sempre su un suo aiuto. Quello tra Trigno e Maria De Filippi, tuttavia, è stato un rapporto particolare. Soprattutto nei primi mesi della scuola, infatti, non sono mancate le discussioni tra la De Filippi e Trigno che, inizialmente, con il suo carattere, si è scontrato spesso con gli insegnanti. Oggi, durante la chiacchierata con Lorella Cuccarini, il cantante ha svelato alcuni dettagli delle discussioni avute con la De Filippi.

Nicolò e Trigno, nuova coppia dopo Amici? La verità sul presunto flirt/ "Ci sentiamo spesso e..."

“In cosa Maria è stata veramente importante per me? – ha detto Trigno – Mi ha dato consigli preziosi, di mostrarmi per ciò che sono. Per me che non ero abituato alla fatica e al lavoro duro, lei è stata un esempio, è una lavoratrice instancabile. Ricordo che per il suo compleanno è venuta comunque alle prove generali, che poteva anche saltare. Lei c’è sempre stata e ha seguito tutto. Io e lei abbiamo avuto tanti modi di scambiarci pensieri. Però abbiamo anche litigato, lei mi ha detto che io sono quello con cui ha litigato di più. Però abbiamo creato un bel rapporto e spero di portarmelo dietro perché è una donna forte e potente, ma in senso umano. Poi dice le cose in modo dritto, non ci gira mai intorno“, le parole del cantante.