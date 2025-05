Trigno e Chiara si sono separati durante il settimo serale di Amici 24. Il ballottaggio per l’eliminazione finale li ha visti uno contro l’altra e, alla fine, dopo una settimana di attesa, la giuria ha deciso che ad uscire fosse la ballerina. Un esito per molti inaspettato, che rilancia sicuramente Trigno nella corsa verso la finale e, perché no, anche verso la vittoria. Ma suona particolare una sorta di previsione che il cantante ha fatto proprio poco prima del sesto serale.

I ragazzi di Amici hanno avuto modo di dire, attraverso dei bigliettini, qualcosa che non hanno avuto il coraggio di dire a voce ad oggi. Trigno ha allora scritto un biglietto alla fidanzata Chiara, facendole sapere che, in una sfida tra loro due, magari proprio nella finalissima, avrebbe voluto batterla e vincere lui. Una dichiarazione che ha spiazzato i presenti, Chiara stessa, che ha tagliato corto, preferendo non rispondere a Trigno.

Chiara e Trigno, cosa accadrà alla coppia dopo Amici 24?

Ad oggi, che Chiara e Trigno si sono realmente battuti per l’eliminazione e che è stato proprio il cantante a vincere, le sue parole appaiono come una vera e propria previsione di ciò che sarebbe accaduto al serale di Amici 24. Di certo questo non intacca la loro storia d’amore. I due ragazzi si sono innamorati nel corso della vita in casetta, da anni ‘imposta’ agli allievi di Amici per ragioni di sicurezza. In questi mesi insieme non sono mancati alti e bassi per la coppia, oggi, tuttavia, più unita che mai. Bisognerà attendere i prossimi mesi per scoprire se questo nato ad Amici 24 è un grande amore, che proseguirà anche nella vita di tutti i giorni, o se la ‘vita reale’ porrà ostacoli alla giovane coppia.