Trigno eliminato da Amici 24? Il cantante rischia nelle prossime puntate

Questa sera tra gli allievi che si esibiranno nel programma di Canale Cinque ritroveremo anche Trigno, pronto a prendersi la scena nel format guidato da Maria De Filippi. Il noto cantante, che si è messo in mostra durante i mesi del Serale, non sta brillando particolarmente in queste puntate iniziali e il rischio di essere eliminato dal programma è sicuramente alto. E’ stato lo stesso Trigno ad ammettere che prima di lui ci sono diversi altri artisti che meriterebbero di arrivare in fondo alla trasmissione Mediaset:

“Penso che il percorso che ho fatto fino ad oggi mi meriti meno di altri di arrivare fino in fondo” ha confessato l’artista ammettendo come altri suoi colleghi nella trasmissione di Canale Cinque siano riusciti a dare di più fino ad oggi. Nonostante questo però sui social sono in molti ad aver elogiato Trigno, riuscito a sfornare brani di successo come Maledetta Milano, che continua a volare in streaming.

Trigno e il passato da calciatore

Prima ancora di diventare un cantante, l’allievo di Amici 24 è riuscito a mettersi in mostra con un altro suo talento, visto che Trigno era un aspirante calciatore ed è stato seguito anche da importanti società professionistiche, come Juventus e Torino. Nella casetta di Amici abbiamo visto il cantante avvicinarsi a Chiara, ballerina con la quale è scattata una curiosa complicità fino ad arrivare a un bacio.

In una vecchia intervista, Trigno ha raccontato le sue intenzioni con la musica, ammettendo come il suo principale obiettivo sia quello di sollevare la gente dallo stato di tristezza: “Penso che la musica in generale aiuti le persone, perché a volte è difficile metabolizzare i pensieri e rendersi conto di cosa ci succede e quindi abbiamo bisogno di qualcosa o qualcuno che lo faccia per noi” le parole del cantante che si sta mettendo in gioco ad Amici 24.

