Chiara e Trigno, cos’è successo dopo il ballo con Francesca Tocca

Chiara e Trigno, la prima coppia nata nel talent di Amici 24 è affiatatissima anche oggi che si è passati al fatidico Serale. I due si sostengono ad ogni difficoltà e sono supportivi per ogni sfida e per tutti i momenti “no”. Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Amici 24 si scopre che Trigno farà un’esibizione con la bellissima Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro e tornata nel programma di Maria De Filippi come ballerina professionista.

Le anticipazioni svelano che Chiara farà una “scenata di gelosia” vedendoli ballare insieme, dicendogli da lontano: “Ti tengo d’occhio“. Il cantante, in una performance nel brano “La Flaca” si esibirà insieme a Francesca Tocca in un pezzo romantico e sentito, e questo ha scatenato i dubbi di Chiara Bacci che è pazzamente innamorata dell’artista astigiano. Forse, anche perchè per lei la puntata non è stata il massimo della soddisfazione dato che sarà l’unica ad essere criticata da Elena D’Amario mentre gli altri ballerini verranno riempiti di complimenti. Come reagirà Trigno a questa sua replica? Presto lo vedremo in puntata.

Amici 24, Trigno innamorato di Chiara: “Tu sei la regina“

Il primo bacio in casetta era scattato a ottobre 2024, dopo poco dall’inizio di Amici, e da quel giorno la ballerina e il cantante non si sonno più lasciati. Trigno ha sempre speso parole bellissime su Chiara, definendola spesso come una regina. Ecco cos’aveva detto di lei e del suo migliore amico Ilan Muccino, che purtroppo è stato eliminato dalla scuola di Amici 24: “Tu e Ilan qua dentro siete le mie due torri. Se ci fosse una scacchiera, sareste le torri. E la regina è Chiara“. Da precisare è che Trigno era fidanzato prima di entrare nel programma con una modella di nome Ege Monaco.