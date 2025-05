Tra i finalisti di Amici 24 c’è anche Trigno, che proverà a conquistare la vittoria finale dopo aver conquistato la maglia per l’atto finale del programma di Maria De Filippi. Insieme a lui si contenderanno la coppa anche Antonia, Daniele, Francesco e Alessia. Chi vincerà? Lo scopriremo solamente questa sera ma in attesa di vedere chi sarà il vincitore di questa edizione, andiamo a scoprire qualcosa in più su Trigno, cantante in gara e in lizza per la vittoria del talent show.

Il vero nome di Trigno è Pietro Bagnadentro. Nato ad Asti nel 2002, fin da piccolo ha mostrato una grande passione per il mondo della musica, frutto anche dell’influenza della mamma, pianista. Molto presto Trigno ha cominciato a suonare la chitarra e a prendere lezioni di musica. Nel frattempo ha cominciato a giocare a calcio ma ha dovuto lasciar perdere ogni sogno di gloria dopo un infortunio. È così poi tornato a dedicarsi solo ed esclusivamente alla musica. E a proposito del suo grande amore per il calcio, il suo nome d’arte nasce proprio da lì: “Quando giocavo mi chiamavano Pietrigno, in stile brasiliano, poi nel tempo è rimasto solo Trigno e quindi ho deciso di chiamarmi così”, ha raccontato proprio ad Amici 24.

Trigno in finale di Amici 24: l’avventura nel talent di Maria De Filippi

Trigno ha scelto, a settembre 2024, di prendere parte ad Amici 24 e di tentare l’avventura nel mondo della musica, nella speranza che possa diventare il suo lavoro. Il percorso è iniziato nel modo migliore, con la scelta di Anna Pettinelli, che ha deciso di prenderlo nella sua squadra. Le sue esibizioni e i brani da lui scelti, sempre carichi di emozione e di significato, hanno fatto sì che approdasse al finale, anche se l’utilizzo del cellulare – vietato da regolamento – ha messo a serio rischio il suo approdo al serale. Fortunatamente per lui, poi, tutto si è risolto e Trigno se l’è cavata con una strigliata. La classe di Trigno ha fatto sì che arrivasse in finale, dove sfiderà quattro compagni.

Nel corso del programma Trigno ha stretto un rapporto speciale con Chiara Bacci, con la quale ha una storia d’amore. Sarà anche lei a fare il tifo per lui, come faranno tantissimi altri italiani. Trigno, infatti, è in lizza per la vittoria finale.

Trigno vincerà la finale di Amici 24? Per i bookmakers è il favorito

Sarà Trigno a trionfare ad Amici 24? Lo scopriremo solamente questa sera. Nel frattempo, possiamo già dire che per i bookmakers è lui il favorito. La vittoria di Trigno è infatti quotata a 2.75 euro mentre quella degli altri concorrenti ha delle quote più alte: questo perché hanno meno chance di vincere. E in effetti Trigno, tra tutti i concorrenti in gara per la finale, sembra essere quello più apprezzato dal pubblico, che anche questa sera farà sentire il proprio apporto.

Grandissima l’emozione anche per Trigno dopo aver saputo di essere finalista: “Non ho capito niente, non me l’aspettavo, non mi ero preparato nemmeno un discorso. Mi è venuto solo da ringraziare i giudici e di andare a prendere quella maglia lì che pensavo che un po’ mi appartenesse”