Stasera, sabato 10 maggio andrà in onda la semifinale di Amici 24 e finalmente scopriremo chi sono i finalisti di questa edizione e il pubblico non vede l’ora di sapere se tra questi ci sarà anche Trigno. Si sa tutto grazie ad Amici News e Superguidatv che come al solito rilasciano le anticipazioni della registrazione avvenuta in questo caso giovedì 8 maggio. Nel serale di stasera si faranno i nomi dei tre finalisti mentre gli altri concorrenti andranno in ballottaggio. Ricorda che nell’articolo seguente ci saranno spoiler sulla puntata di questa sera: pronto a scoprire i nomi di chi va in finale ad Amici 24?

Nicolò Filippucci finalista ad Amici 24?/ 'Sabotato' dalla giuria, il pubblico protesta: "Vincitore!"

La domanda più gettonata è una sola: Trigno è uno dei finalisti di Amici 24? Andiamo con ordine. In base a quanto dichiarato da Superguidatv si sa che il primo finalista dichiarato è Francesco, ballerino che ha conquistato i voti dei tre giudici. Si prosegue poi con la seconda manche dove Trigno perde nella sfida con Alessia Pecchia, la quale risulta essere ufficialmente la seconda finalista di Amici 24 dopo il suo tango con il professionista Mattia e una rumba contro Nicolò.

Amici 24, il padre di Trigno tifa per la storia con Chiara Bacci: cos'ha fatto/ Il gesto social scatena i fan

Trigno merita la finale di Amici 24? L’impegno negli ultimi Serali

Terzo finalista è Daniele, che vince la sfida contro Antonia, mentre TrigNO non riesce ancora a classificarsi per la finale. Secondo le anticipazioni il cantante chiederà a Maria De Filippi se ci sono ancora posti per essere finalisti, ma la conduttrice non gli risponderà. Al momento i social restano parecchio divisi sul suo conto e pare che molti pensino che il cantante non meriti la vittoria ritenendo che ci siano talenti molto più bravi di lui come Antonia e Nicolò. Altri ritengono invece che TrigNO abbia qualcosa in più che fa di lui un artista a tutto tondo, ecco un commento che si legge su X: “Anche solo stando fermo attira, ragazzi questa roba qui o ce l’hai o non ce l’hai“.

Jacopo Sol di Amici 24, sorpresa della fidanzata Francesca Bosco a Verissimo/ "Futuro insieme? Sono felice"

Il percorso di TrigNO ad Amici 24 è stato tutto un crescendo, soprattutto dopo che si è fidanzato con Chiara Bacci (il padre ha detto la sua sulla relazione). In seguito al loro innamoramento il cantante è diventato molto più concentrato mostrandosi sempre impegnato nel raggiungere i suoi obiettivi e ora che sta per concorrere come finalista del programma è l’ora di mostrare ancora di più quanto vale come cantante.