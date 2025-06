Trigno si gode il successo dopo Amici e anche in termini di vendite, chi lo ha votato sta avendo ragione: è il primo per dischi venduti

Dopo la vittoria di Amici 24, Trigno continua la sua carriera e si gode i traguardi raggiunti, anche in termini numerici. Il cantante, infatti, è molto apprezzato dal pubblico che sta acquistando il suo disco, recandosi spesso agli in store nei quali il vincitore di Amici conosce i suoi fan. Nella classifica degli album più venduti di quest’anno c’è infatti un solo ex Amici di Maria De Filippi ed è appunto Trigno. Nonostante tanti ex compagni si chiedano ancora come abbia potuto vincere, così come i fan di altri concorrenti in gara, lui non si pone domande e si gode il successo.

Lo stesso Trigno ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla vittoria di Amici 24: non si aspettava neppure di passare al serale, figuriamoci di arrivare in finale e dopo ancora di vincere. Nonostante questo, il pubblico ha apprezzato la sua crescita e ha deciso di premiarlo: lo stesso Trigno ha ammesso di essersi sentito diverso dopo il percorso nella casetta di Maria De Filippi, ovvero particolarmente cresciuto e maturato dal punto di vista artistico.

Trigno nella classifica FIMI: è l’unico tra gli ex Amici

La settimana scorsa Trigno era 92esimo nella classifica FIMI degli album più venduti mentre Luk3, altro ex Amici, era in sessantesima posizione. Oggi, invece, Trigno è salito alla numero 62 in classifica, mentre Luk3 non c’è più. Nel frattempo che continua a firmare le copie dei suoi album negli in store, Trigno pensa anche ai concerti che si terranno a Roma e Milano: date che vedranno il concorrente di Amici, vincitore della scorsa edizione, salire sul palco davanti al suo pubblico. In attesa di capire come andranno i suoi due concerti, Trigno pensa ai firmacopie e ai programmi estivi che lo verranno come ospite e si gode l’amore di Chiara Bacci, conosciuta proprio nella casetta di Amici.