Trigno, l’ex fidanzata Ege Monaco gli scrive una lettera

L’avventura nella scuola di Amici ha cambiato totalmente la vita di Trigno. Il cantante, infatti, oltre ad aver studiato per mesi per trasformare la passione per la musica in un lavoro, ha cambiato anche la sua vita sentimentale iniziando prima un’amicizia e poi innamorandosi della ballerina Chiara con cui, oggi, è felicemente fidanzato.

Christian Stefanelli, il ballerino di Amici 21 diventa cantante/ Annuncio choc su Instagram!

Quando, tuttavia, Trigno è entrato nella scuola, ad aspettarlo fuori c’era Ege Monaco, la sua fidanzata che, dopo essersi lasciata andare ad un amaro sfogo sui social dopo aver visto l’avvicinamento di Trigno a Chiara, oggi ha deciso di scrivere una lettera contro l’ex fidanzato. Nonostante siano trascorsi mesi dall’inizio della relazione tra Trigno e Chiara, oggi che il cantante è fuori dalla scuola, Ege ha deciso di parlargli apertamente.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano/ Ecco le pubblicazioni: quando si svolgerà il matrimonio

Ege Monaco: le dure parole contro Trigno

Con una lettera pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù, Ege Monaco racconta la sua versione dei fatti sulla fine della loro relazione e sull’inizio della storia tra il cantante e la ballerina Chiara. La modella, così, non nasconde di essere stata molto delusa e di aver sofferto per il suo atteggiamento.

“Caro TrigNO, tu mi hai tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia. Non vivevo più. Questa storia ha riaperto ferite legate all’abbandono. Sono stata adottata a quattro anni e porto ancora addosso le cicatrici di quel trauma. Non meritavo di essere cancellata così, come se non fossi mai esistita”, le dure parole della modella.

Ege Monaco contro l'ex fidanzato Trigno: "In terapia per colpa sua"/ Duro sfogo dopo Amici