C’è grande attesa per la finale di Amici 24, il toto vincitore è tutt’altro che nel vivo data l’incertezza per entrambi i percorsi, ovvero canto e ballo. Nel frattempo i fan si consolano con le note romantiche che spesso riguardano i giovani protagonisti e artisti del talent di Canale 5. Fra tutti, spiccano TrigNO e Chiara, eletti a ‘coppia di questa edizione’. Un rapporto scandito da grande tenerezza, complicità; giorno dopo giorno da settembre ad oggi non hanno fatto altro che cementare il loro rapporto conoscendo meglio ogni lato dei caratteri reciproci e apprezzando ogni sua singola forma. Ora il cantante si appresta a vivere l’ultimo atto ma ai fan della liaison non è sfuggito un particolare emerso durante una dolce sorpresa di qualche giorno fa e che chiama in causa i genitori di TrigNO e in particolare la mamma.

TrigNO e Chiara pronti a viversi dopo Amici 24: arriva anche la benedizione della mamma del cantante

Il parere dei genitori è importante, anche quando si tratta di una relazione; è risaputo, sapere del sostegno della propria mamma e del proprio papà è un valore aggiunto. Ebbene, TrigNO in tal senso può decisamente gioire. In vista della finale di Amici 24 ha ricevuto la toccante sorpresa dei suoi genitori e la mamma si è messa in evidenza per un gesto tanto inaspettato quanto dolce e con riferimento alla fidanzata del cantante, Chiara.

“Quella ragazza mi piace molto”, poche parole ma convinte e dirette; la mamma di TrigNO si è espressa così durante la sorpresa al figlio in corsa per la vittoria di Amici 24. E’ evidente che il riferimento fosse proprio alla fidanzata del cantante, Chiara, che in queste settimane ha vissuto in parallelo il percorso nel talent e la crescita dei sentimenti reciproci. Dunque, ai due non resta che viversi la bellezza della liaison anche a contatto con la realtà una volta che l’esperienza nel talent di Canale 5 volgerà al termine.