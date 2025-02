Non è un periodo facile per TrigNO, che ad Amici 24 si sta trovando a fronteggiare sfide alle quali non sembra essere preparato. Il ragazzo è stato giudicato male da Anna Pettinelli, sua insegnante, e ci è rimasto molto male. Tutto è partito da Luca Argentero, chiamato a giudicare i cantanti. L’attore ha detto che TrigNO ha preso un po’ sottogamba la canzone e che nonostante sembrasse un pezzo facile, doveva essere fatto con più serietà.

C’è stata poi la delusione per la sfida radiofonica. Alcuni dei conduttori più famosi sono stati chiamati a sentire gli inediti di Senza Cri, Vybes e TrigNo per giudicare quali fossero i migliori da passare in radio. Secondo gli esperti, il migliore è stato il brano di Senza Cri, considerato quello più adatto per l’ambito radiofonico. Deluso da sè stesso per quanto successo, TrigNO ha fatto una passeggiata in giardino per calmarsi, e poi è stato raggiunto da Chiara, con la quale ha parlato a lungo. “Non ho spaccato niente, giuro“, ha detto il ragazzo, mentre la ballerina ha provato a farlo ragionare.

Amici 24, Anna Pettinelli bacchetta TrigNO: “Ho detto quelle parole perchè…”

Chiara ha chiesto a TrigNO se fosse deluso del suo canto o di quello che gli ha detto Luca Argentero dopo la performance. Il cantante si è lamentato per la disparità che gli altri professori hanno utilizzato durante l’esibizione: “Questa puntata mi ha fatto schifo“, ha detto, mentre Chiara lo ha rassicurato dicendogli che non è stato come lui pensa. Oltretutto, TrigNO sembrava piuttosto contrariato dalla scelta di Nicolò come primo concorrente ufficiale scelto per il serale. Poco dopo, Anna Pettinelli ha chiamato il suo allievo in studio, e i due hanno parlato a lungo.

“Mi aspetto più raziocinio da te“, ha spiegato la professoressa, un po’ delusa dal fatto che TrigNO fosse arrabbiato per le sue parole. Il ragazzo si è giustificato dicendo che non si aspettava quel giudizio proprio da lei, che è la sua maestra. “Ho detto quelle parole perchè tu sei il mio allievo“, ha continuato, per poi cercare di trovare un punto d’incontro con il ragazzo. Alla fine del confronto, TrigNO ha cercato di abbracciare Anna Pettinelli, che ha provato a divincolarsi per poi cedere al gesto affettuoso del suo alunno.