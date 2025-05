Daniele Doria è il vincitore di Amici 24 e batte Trigno nella finalissima su Canale 5. Un percorso incredibile quello del ballerino di Alessandra Celentano, che ha affrontato un serale molto complicato al punto tale che sembrava difficile riuscisse a conquistare un posto nella finale. Daniele invece non solo ha ottenuto la finale ma ha anche sollevato la coppa, diventando il vincitore della 24esima edizione del talent di Maria De Filippi. “Ce l’abbiamo fatta!” ha ammesso Daniele, chiamando in causa suo fratello. Il ballerino ha realizzato non solo il sogno di vincere il talent ma anche quello di poter poi studiare nella Ailey School di New York. (Aggiornamento di Anna Montesano)

FINALE AMICI 24 SERALE 2025/ Diretta: Daniele Doria è il vincitore, Trigno secondo classificato

Trigno e Daniele si sfidano nella finalissima di Amici 24: chi sarà il vincitore?

Non ci sono grandi colpi di scena per la finalissima di Amici 24, almeno stando agli ultimi pronostici. Sono, infatti, Daniele Doria e Trigno i vincitori rispettivamente della categoria ballo e della categoria ballo che si sfidano per il titolo di vincitore assoluto di Amici 2025. Due grandi sorprese, tuttavia, se si pensa all’inizio di questo serale e a quanto fossero quotati settimane fa.

L’ingresso di Francesco Fasano poco prima dell’inizio del serale ha fatto crollare un po’ le certezze di Daniele, che si è infatti trovato a fare i conti con un rivale molto forte e con più esperienza. E, in realtà, il ballerino di Alessandra Celentano è stato un po’ eclissato durante il serale, almeno fino alle ultime tre puntate, quando è finalmente esploso, conquistando prima la semifinale, poi la finale di Amici 24.

Chi può essere il vincitore di Amici 24 tra Trigno e Daniele Doria

Arriviamo così a Trigno, protagonista di un percorso per nulla lineare ma sicuramente in crescita ad Amici 24. Dopo un pomeridiano difficile è letteralmente esploso al serale, tanto da conquistare la giuria e anche il pubblico, che lo ha preferito ad Antonia Nocca nella sfida finale della categoria canto. E ora che Trigno e Daniele sono i vincitori di categoria, chi dei due potrà sollevare la coppa Amici 24?

È una sfida sicuramente dura, eppure i primi pronostici della finalissima danno come favorito Daniele Doria. “Questo è l’anno del ballo”, è stato ripetuto più volte in questa edizione, e il ballerino di Alessandra Celentano lo ha dimostrato davvero in questa finale, coreografia dopo coreografia. Da sfavorito a vincitore, pare sarà questo il destino di Daniele, così come lo scorso anno lo è stato di Sarah Toscano.