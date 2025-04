Il quinto serale di Amici 24 è stata probabilmente la puntata più complicata dell’edizione. Una doppia eliminazione, a gara così inoltrata, è di fatto molto dura da affrontare, visto che ormai sono rimasti in gara i talenti più amati dal pubblico e, secondo molti, più promettenti. Dopo una prima eliminazione diretta, che è toccata a Francesca Bosco alla fine della prima manche (persa dalle Petti-Letti contro gli Zerbi-Cele), le successive due manche portano a due eliminati provvisori, che sono Trigno e Senza Cri.

Nessuno dei due è alla sua prima volta al ballottaggio. Senza Cri, allieva di Lorella Cuccarini, ci è finita la scorsa settimana ma si è salvata contro Chiamamifaro, che è stata eliminata dal programma. Trigno ha affrontato il suo primo ballottaggio qualche settimana fa, scontrandosi con Luk3 che è stato poi eliminato.

Chi è stato eliminato tra Senza Cri e Trigno al quinto serale di Amici 24? Il pronostico

Sia Trigno che Senza Cri sono, dunque, già finiti nel mirino della giuria del serale di Amici 24, ma chi tra i due rischia di essere eliminato? In attesa dell’annuncio in casetta di Maria De Filippi non mancano i pronostici e si basano, soprattutto, proprio sulle preferenze mostrate ad oggi dai tre giudici. Chi non ha brillato in modo particolare in questo serale è sicuramente Senza Cri. La cantante ha anzi vissuto un momento di crisi, che ha portato Lorella Cuccarini ad intervenire personalmente e ad avvisare la sua allieva che, di questo passo, non avrebbe avuto possibilità di accedere alla finale. E, in effetti, finora sono pochissimi i punti conquistati durante le manche dalla cantante, colpa anche di un Cristiano Malgioglio poco colpito dalle sue performance. Il che ci porta a sospettare che possa essere proprio lei la seconda eliminata della puntata, visto che, a sua differenza, Trigno ha invece mostrato una crescita rispetto al pomeridiano.

