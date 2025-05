A pochi giorni dalla finale di Amici 24, Trigno si è aperto, rendendosi protagonista di un momento molto toccante. Tutto è avvenuto durante una sorpresa che la produzione del talent ha organizzato con la complicità della sua famiglia, che ha scritto al cantante una lettera e si è poi presentata in studio, lasciando di stucco il finalista. Prima di incontrarli, Trigno si è però raccontato attraverso alcuni oggetti personali che hanno avuto e hanno ancora una grande importanza nella sua vita.

Perché oggi 15 maggio non c'è la registrazione di Amici 2025/ Le anticipazioni della finale del serale

Il primo è un paio di scarpette da calcio, che rappresentano il sogno, purtroppo infranto, di Trigno. Prima di iniziare con la musica, il cantante infatti giocava a calcio ed era un talento in quel campo; poi, un infortunio, ha messo fine al sogno. “È stato un periodo che ricordo col sorriso, – ha esordito il cantante, spiegando che – l’ultima volta che ho visto un campo da calcio non avevo il sorriso perché mi ero spaccato il ginocchio per la seconda volta, quindi soffrivo sia per il dolore fisico che per la consapevolezza che non avrei mai più giocato a calcio. A vedermi adesso, forse ho fatto la scelta giusta.” ha però aggiunto, pensando al suo percorso ad Amici.

Amici 24, Chiara Bacci: "Trigno? Il più bello mai passato nel programma"/ La ballerina manda in tilt i fan

Trigno si commuove per suo nonno ad Amici 24: “Non l’ho mai conosciuto ma…”

Trigno ha quindi spiegato come la figura di suo padre, ma anche quella mai conosciuta di suo nonno, siano state importanti per lui. “Mio padre mi ha sempre detto che nelle partite di calcio i primi minuti li giocavo sempre molto male, dovevo sempre prendere le misure, in ogni partita. Anche qua, molti anni dopo, all’inizio di questo percorso ho sbagliato molti passaggi e molti tiri, ho dovuto prendere le misure con la squadra, i miei compagni di scuola, e la mia prof oltre che col pubblico. Forse ce l’ho fatta a fare qualche goal.” ha ammesso. Poi, in lacrime, ha mostrato un libro di poesie scritto da suo nonno, che è stato per lui spesso fonte di ispirazione per i suoi testi: “Non ho mai conosciuto mio nonno, è venuto a mancare quando mio padre aveva 20 anni”, ha concluso tra le lacrime.

Nicolò e Jacopo Sol dopo Amici fanno chiarezza sul loro rapporto/ Il video postato su Ig non lascia dubbi