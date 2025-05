Amici è terminato da alcune settimane ma i fan continuano a seguire assiduamente la vita e la carriera dei protagonisti più amati. Tra questi c’è sicuramente Trigno che dentro la casa di Amici di Maria De Filippi ha conosciuto Chiara Bacci, innamorandosi di lei. Tra il cantante e la ballerina è nato un sentimento puro e sincero che i due stanno esplorando ancora meglio fuori dalla casa, tanto da averne parlato anche a Verissimo, spiegando appunto di star utilizzando queste settimane per conoscersi meglio.

“È bello vedersi e viversi. Dobbiamo ancora abituarci ma non c’è niente da scoprire, ci siamo fatti vedere per quello che eravamo. Anche se il mondo esterno è diverso” ha spiegato Trigno. Chiara Bacci, invece, ha ribadito: “Io penso che ci sia tanto da scoprire ma solo in maniera positiva”. I due, dunque, stanno passando questi giorni dopo la fine del programma insieme, sfruttandoli al meglio per conoscersi per bene, e i fan non perdono occasione per seguirli e fare il tifo per loro. E, proprio attraverso i social, la loro community ha scoperto che in realtà già in passato c’era stato un “like” di Trigno a Chiara Bacci, pur senza conoscerla. Ma come sono andate le cose?

Trigno, quel like a Chiara Bacci scoperto anni dopo: cos’è successo

Trigno e Chiara Bacci si sono conosciuti nella casetta di Amici di Maria De Filippi ma i fan, che li seguono assiduamente, hanno scoperto che in passato proprio il cantante aveva messo un like a Chiara. Ma come? Lui, grande fan di Marracash, aveva messo un “cuoricino” ad un post del 2020 e nel corpo di ballo di Marracash, presente in quella foto, c’era proprio Chiara Bacci. Dopo averlo notato, grazie ai fan, Trigno ha commentato: “Oddio”.