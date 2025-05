Trigno continua ad essere uno dei grandi protagonisti del serale di Amici 24 e si avvicina sempre più non solo alla finale ma anche alla possibile vittoria di questa edizione. Il suo è stato un percorso sicuramente complicato, fatto da una prima fase, quella del pomeridiano, ricca di ostacoli, un po’ a causa delle classifiche (che non sempre lo hanno premiato), un po’ per il suo comportamento nella scuola. Trigno è stato spesso al centro di provvedimenti disciplinati che hanno messo a rischio il suo percorso nel talent e ha dovuto poi affrontare anche molte sfide durante le puntate del sabato.

È alla luce di tutto questo che sorprende e non poco il fatto che il cantante sia arrivato ormai ad un passo dalla finalissima. Pochi avrebbero scommesso su una sua finale, eppure Trigno, ad oggi, si candida addirittura come vincitore. Merito di una vera e propria svolta operata nel corso del serale, durante il quale è riuscito a mostrare davvero quali sono le sue qualità.

Anna Pettinelli si sbilancia su Trigno durante il settimo serale di Amici 24: cosa ha detto la prof

Le anticipazioni del settimo serale di Amici 24 (attenzione spoiler sul primo eliminato della puntata!) ci svelano che Trigno uscirà vincitore dal ballottaggio per l’eliminazione con Chiara, che dunque sarà la prima eliminata di puntata. Nonostante questo, affronterà un settimo serale con grande determinazione, conquistando più di un punto e non finendo nuovamente al ballottaggio. Un atteggiamento sul palco che, stando a quanto anticipa SuperguidaTv, ha destato l’ammirazione della sua prof Anna Pettinelli, che dal primo giorno crede in lui più di chiunque altro. La speaker, infatti, sottolineerà come, nonostante l’uscita della sua fidanzata, lui sia riuscito ad affrontare il serale nel migliore dei modi. Sintomo di un’importante crescita e maturazione per il cantante.