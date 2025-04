I momenti di tensione continuano per gli allievi di Amici 24, che si sentono sotto pressione dopo l’inizio del Serale che sta “scremando” il gruppo per arrivare al vincitore. A causa dell’agitazione tra i ragazzi, molti di loro si stanno lasciando andare a momenti di grande debolezza, provati dalle continue sfide a cui i professori li sottopongono. Ad esempio, Chiara, la fidanzata di Trigno si è ritrovata in ballottaggio con Luk3 e nonostante si sia salvata, nè è uscita indebolita e molto provata.

Infatti, si è subito confidata con il compagno cantante, dicendo di sentirsi troppo “altalenante” rispetto agli altri: “Non so come reagire”, gli ha detto cercando conforto in quel momento difficile. A loro si è unito anche Francesco che ha pazientemente ascoltato i trascorsi della coppia. Ad esempio, la ballerina non si sarebbe mai aspettata di riuscire a spuntarla su Luk3, che invece è stato eliminato nella scorsa puntata con tanto di lacrime della fidanzata Alessia Pecchia (ancora in gara). Successivamente, Trigno e Chiara si sono ritrovati in casetta e da lì sono partite le lacrime. Cos’è successo?

Trigno si confida con Chiara ad Amici 24: “Quando un ragazzo…“

Trigno, amatissimo cantante di Amici 24, ha consolato la fidanzata Chiara con tutte le sue forze soprattutto dopo che quest’ultima si è lasciata andare in un lungo pianto. “Ho avuto tanta libertà quando ho finito l’Università, sono stato da solo a Milano”, le ha detto Trigno, “E quando un ragazzo si trova tanto tempo e tanta libertà, fa scelte sbagliate. Avere tanta libertà mi ha rinchiuso“. Ma Chiara non è riuscita a trovare forza nelle parole del compagno e ha ammesso di stare poco bene in questo periodo, confessando che tutto questo lavoro la stanca: “Sto avendo delle difficoltà nell’approccio al ballare“. Ce la farà la fidanzata di Trigno a ritrovare la sua solita grinta?