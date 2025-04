Il cantante Trigno si è sempre distinto nella scuola di Amici 24 per essere una vera e propria promessa della discografia italiana. Bello come il sole ed estremamente talentuoso, il ragazzo potrebbe davvero essere il vincitore del programma, non fosse che le ultime anticipazioni del sesto serale lasciano qualche perplessità. Infatti, si è scoperto che TrigNO è finito al ballottaggio con Chiara e questo potrebbe voler dire che non lo vedremo più nel programma di Maria De Filippi. Ma nulla è ancora detto, dato che non è ancora uscita alcuna informazione sull’eliminazione.

Pietro Bagnadentro, classe 2002, è uno dei talenti che più si sono distinti in questo percorso ad Amici 24. Di certo la sua vita non è stata tutta rose e fiori, dato che se inizialmente il ragazzo era una vera e propria promessa calcistica, ha poi dovuto abbandonare il mondo dello sport per via di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi. Da quel momento Trigno non si è arreso e si è dato totalmente alla musica, una vocazione che ha tirato fuori grazie alla grande influenza della madre che suona il pianoforte ormai da tanti anni.

Trigno, l’esperienza ad Amici 24

Così, Trigno ha iniziato a studiare la chitarra per poi darsi all’approfondimento di diversi generi musicali, specialmente il rap francese al quale si ispira. Visto il suo grande talento, nel 2018 ha deciso di lavorare di musica collaborando con un grande produttore e pubblicando le sue prime canzoni e da questo momento la sua personalità musicale è uscita del tutto fino ad arrivare al mondo di Amici 24. Anche nel talent di Maria De Filippi non si è smentito, facendo sentire il suo timbro vocale particolare e fuori dal comune. In base alle anticipazioni dell’ultimo serale, Trigno metterà in crisi anche Malgioglio, che si rifiuterà di votare. Che dire, riuscirà a vincere il programma?