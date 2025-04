Che Trigno sia un cantante discograficamente perfetto, questo è ormai fuori dubbio. Il ragazzo è talentuoso, molto bello e allo stesso tempo riesce a scrivere canzoni con un alto potenziale di diventare hit famosissime. E che abbia le carte in regola per sfondare nel mercato discografico lo mostra anche un gesto social delle ultime ore. Il ragazzo ha ricevuto un like molto importante nel post Instagram in cui canta la canzone “Calci e Pugni“. Cos’è successo? E perché i fan hanno subito gridato alla vittoria annunciata?

Francesca Bosco eliminata da Amici 24: la ballerina rompe il silenzio/ Lungo sfogo: "Non sono delusa ma..."

Il like sotto al post arriva dalla famosa agente Marta Donà, che segue moltissime personalità del mondo dello spettacolo, quali Angelina Mango. Dopo Sanremo 2025 la donna è finita al centro delle polemiche dopo che si è scoperto essere lei l’agente di tutti gli ultimi vincitori del programma, nonchè la personalità dietro a Olly, che quest’anno si è guadagnata la vittoria. Ovviamente, dopo il suoi like tutti i fan hanno alzato le antenne e si sono chiesti se questo gesto non possa aprire concrete speranze per una loro collaborazione, cosa molto probabile.

Emanuel Lo, lite con Alessandra Celentano ad Amici 24: "Finta buonista"/ Lei: "Io cattiva e ne sono fiera!"

Martà Donà, il like a Trigno fa impazzire i fan: il significato del suo gesto

Come abbiamo accennato, Martà Donà è considerata oggi come l’agente degli artisti mediaticamente più forti del momento, come ad esempio Marco Mengoni. E per un artista emergente come Trigno quel like vuol dire tantissimo, quasi un destino annunciato nel mondo della musica italiana. Una carriera già in pista che lo porterà a diventare ben presto una celebrità. Dopo il ballottaggio con Senza Cri si erano affievolite le speranze di vedere il ragazzo trionfare ad Amici 24, ma da quando la famosa agente gli ha mostrato il suo supporto, tutto è cambiato. Sarà lui il vincitore di questa edizione?